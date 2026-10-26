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Çiçekçi şoku

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#Saba Tümer#Bebek#Saba Tümer Kimdir?
Çiçekçi şoku
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 10:35

Sunucu Saba Tümer, önceki akşam Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Kahkahalarla aracına binen Tümer’in etrafını biranda çiçek satıcıları sardı.

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Saba Tümer, aracın arka koltuğundaki çantasından çiçekçilere vermek üzere para çıkardı.

Tümer, parayı uzattığı anda çiçekçilerden birinin hepsini alıp kaçmasıyla şoke oldu.

Bir tane çiçek alan Tümer, çiçek satan herkese 200 lira dağıttı.

Çiçekçi şoku

 

 

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#Saba Tümer#Bebek#Saba Tümer Kimdir?

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