Çiçek Abbas'ın Muavin Niyazi'sinin zor günleri... 'Bodrum katta yaşıyorum'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 13:43

1982 yılında vizyona giren, başrollerinde; İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Pembe Mutlu’nun yer aldığı Çiçek Abbas, Türk sinemasının kült yapımlarından biri olarak hala hafızalarda yer ediyor. Sinan Çetin’in yönettiği bu komedi-drama filminde 'Muavin Niyazi' karakterine hayat veren oyuncu Fuat Onan, zor günler geçiriyor.

Çiçek Abbas filminde 'muavin Niyazi' karakteriyle hafızalar yer eden oyuncu, geçim sıkıntısı ve sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'dan Silivri'ye taşınmak zorunda kaldı.

Silivri'de bir odada yaşamaya başlayan Onan, oda arkadaşı hastalanınca ona yardım etti. Ev sahibi Onan'ın kaldığı daireyi başka birine kiralamak istedi ve usta oyuncuyu odadan çıkardı.

Kaldığı binanın bodrum katına yerleşen 73 yaşındaki oyuncu, emekli olmadığını ve sigortasız çalıştırıldığını belirterek maddi zorluklarla mücadele ettiğini ifade etti. Onan'a sevenleri destek kampanyası başlattı.

Yaşadığı süreci anlatan Onan, şunları söyledi:

"Çiçek Abbas filminden tanırsınız beni, Muavin Niyazi diye… Şu an bir bodrum katında yaşıyorum ve bir kampanya sürdürüyorum. Daha önce iki kat üstümde bir odada kalıyordum. Yanımdaki oda arkadaşım Hasan, ağır bir hastalık geçirdi. Kimsesi olmadığı için ona yardım ettim, ambulans çağırdık ve yoğun bakıma aldılar. Fakat yoğun bakımdan çıktığında ev sahibinin eski kira borçları yüzünden odayı başkasına kiralamak istedi. Ben de ölümden kurtardığım arkadaşımdan sonra ödülüm olarak o odadan çıkarıldım. Bu evde 1.5 yıldır kalıyordum, tüm ev işlerini yapıyordum. Ancak Silivri’deyim ve iş fırsatlarını kaçırıyorum. 73 yaşındayım, emekli değilim ve sigorta hakkım yok. Benim için bir kampanya başlatıldı, destek olursanız sevinirim. İstanbul’da mütevazı bir yaşam alanı kurmayı çok istiyorum. Çevremdeki arkadaşlarımın gelirleri yetersiz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum."

