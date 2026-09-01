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Chloe anne oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Chloe Loughnan#Fergus Hennessy#Serdar Ortaç
Chloe anne oluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 10:11

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında bitiren Chloe Loughnan hamile.

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İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında şarkıcı Serdar Ortaç ile nikah masasına oturdu. 

Evlilikleri süresince verdiği her röportajda  baba olma isteğini dile getiren Serdar Ortaç'a eşinden olumlu yanıt gelmedi.

Çift, fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek 2019 yılında boşandı. 

Chloe anne oluyor

2014'te evlenen Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019'da boşandı. 

Loughnan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu. 

Karnı burnunda halini paylaşan Chloe Loughnan altına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü. 


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#Chloe Loughnan#Fergus Hennessy#Serdar Ortaç

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