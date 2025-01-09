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China Suárez kimdir, nereli? Mauro İcardi'nin sevgilisi olduğu iddia edilen China Suárez kaç yaşında?

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China Suárez kimdir, nereli Mauro İcardinin sevgilisi olduğu iddia edilen China Suárez kaç yaşında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 09:58

China Suárez kimdir?" sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Arjantinli oyuncu ve model olan China Suárez, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca, son dönemde ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündemde yer almıştır. Peki, China Suárez kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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China Suárez, Arjantinli oyuncu ve model olarak tanınan bir isimdir. Küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyeriyle adını duyuran Suárez, aynı zamanda birçok televizyon dizisinde rol almış ve moda dünyasında da kendine yer edinmiştir. Son dönemlerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki iddialarıyla medyada sıkça yer almaktadır. Peki, China Suárez kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

CHİNA SUÁREZ KİMDİR?

China Suárez, 9 Mart 1992 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı María Eugenia Suárez olan China Suárez, sahne ismini, Çinli bir arkadaşından almış ve bu takma adla tanınmıştır. Genç yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasına adım atan Suárez, önce küçük yaşlarda katıldığı yarışmalarla dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileri ve filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine paralel olarak moda ve müzikle de ilgilenmiş ve bir süre müzik grubu üyeliği yapmıştır.

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CHİNA SUÁREZ KARİYERİ

China Suárez'in oyunculuk kariyeri, 2003 yılında bir televizyon dizisinde aldığı küçük bir rolle başladı. Ancak asıl çıkışını 2007 yılında, Arjantin’in popüler gençlik dizisi Casi Ángeles ile yaptı. Bu dizi, Suárez’in büyük bir tanınanlık kazanmasında önemli bir rol oynadı. Oyunculuk yeteneği ve enerjik performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Ayrıca, Suárez çeşitli tiyatro oyunlarında da yer aldı.

China Suárez, televizyon dizilerinin yanı sıra, bir dizi Arjantin yapımı filmde de rol aldı. Oynadığı karakterlerle genellikle dramatik rollerde yer alsa da zaman zaman komedi türünde de projelerde yer almıştır. Ayrıca, Arjantin'in en tanınmış markalarıyla işbirlikleri yaparak bir model olarak da kariyerini sürdürmüştür.

Suárez'in özel hayatı da sıkça gündeme gelmektedir. Özellikle, ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilişkisi, son dönemde magazin basınında geniş yer bulmuştur. Çinli Suárez, medyanın ilgisini çekerken aynı zamanda sosyal medya üzerinden de milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.

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CHİNA SUÁREZ TİYATRO OYUNLARI

  • El Método Grönholm (2012)

CHİNA SUÁREZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Casi Ángeles (2007-2010) – TV Dizisi
  • El Secreto de Amor (2015) – TV Dizisi
  • Papeles en el viento (2015) – Film
  • Abzurdah (2015) – Film
  • El Hijo (2019) – Film
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