China Suárez kimdir, nereli? Mauro İcardi'nin sevgilisi olduğu iddia edilen China Suárez kaç yaşında?

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China Suárez, Arjantinli oyuncu ve model olarak tanınan bir isimdir. Küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyeriyle adını duyuran Suárez, aynı zamanda birçok televizyon dizisinde rol almış ve moda dünyasında da kendine yer edinmiştir. Son dönemlerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki iddialarıyla medyada sıkça yer almaktadır. Peki, China Suárez kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

CHİNA SUÁREZ KİMDİR?

China Suárez, 9 Mart 1992 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı María Eugenia Suárez olan China Suárez, sahne ismini, Çinli bir arkadaşından almış ve bu takma adla tanınmıştır. Genç yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasına adım atan Suárez, önce küçük yaşlarda katıldığı yarışmalarla dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileri ve filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine paralel olarak moda ve müzikle de ilgilenmiş ve bir süre müzik grubu üyeliği yapmıştır.

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CHİNA SUÁREZ KARİYERİ

China Suárez'in oyunculuk kariyeri, 2003 yılında bir televizyon dizisinde aldığı küçük bir rolle başladı. Ancak asıl çıkışını 2007 yılında, Arjantin’in popüler gençlik dizisi Casi Ángeles ile yaptı. Bu dizi, Suárez’in büyük bir tanınanlık kazanmasında önemli bir rol oynadı. Oyunculuk yeteneği ve enerjik performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Ayrıca, Suárez çeşitli tiyatro oyunlarında da yer aldı.

China Suárez, televizyon dizilerinin yanı sıra, bir dizi Arjantin yapımı filmde de rol aldı. Oynadığı karakterlerle genellikle dramatik rollerde yer alsa da zaman zaman komedi türünde de projelerde yer almıştır. Ayrıca, Arjantin'in en tanınmış markalarıyla işbirlikleri yaparak bir model olarak da kariyerini sürdürmüştür.

Suárez'in özel hayatı da sıkça gündeme gelmektedir. Özellikle, ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilişkisi, son dönemde magazin basınında geniş yer bulmuştur. Çinli Suárez, medyanın ilgisini çekerken aynı zamanda sosyal medya üzerinden de milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.

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CHİNA SUÁREZ TİYATRO OYUNLARI

El Método Grönholm (2012)

CHİNA SUÁREZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ