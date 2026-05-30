Charlize Theron’la ortak noktamız ikimiz de evliliğe karşıyız

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Fatih Altaylı’nın YouTube’da yayınlanan ‘Pazar Sohbeti’ programında evliliğe ve ilişkilere dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Sanatçı, sevgililerin ya da evli çiftlerin aynı çatı altında yaşamasına karşı olduğunu dile getirdi. Sam, konuyla ilgili şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: “Her gün görüşelim, her anı paylaşalım ama herkesin kendi evi olsun. Aynı evde yaşamak ilişkiyi tüketiyor. Herkesin kendi alanına, kendi dünyasına çekilebilmeye ihtiyacı var. Dinamizmi korumanın sırrı bu.”

KİMSENİN EKONOMİSİNE İHTİYACIM YOK

Şevval Sam’ın bu sözleri üzerine Fatih Altaylı “Charlize Theron da ‘Kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum. Bırak evlenmeyi, aynı çatı altında kimseyle yaşayamam’ demişti. İkinizin de ortak özelliği bu o zaman” diye karşılık verdi. Bu sözlere güleyerek yanıt veren Sam, “Charlize Theron’la ortak özelliğimiz evlilik karşıtı olmak” dedi. Sam sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu biraz da hayattaki beklentinle ilgili. Ben mesela sahip olmaktan çok sahiplenmeyi seviyorum. Biraz böyle insanların alanlarının olması, birbirini özlemesi, birbiri için hazırlanıp süslenmesini seviyorum. Aynı evde olduğunda her halimizi görüyoruz. Ben şimdi evliliği deneyimledim. Sıramı savdım. Mesela çocuk isteseydim belki başka bir şey olurdu ama harika bir oğlum var. Kimsenin ismine, ekonomisine ihtiyacım yok. Kendi bağımsızlığını ilan etmiş güçlü bir kadınım. Aynı evde yaşamaya da karşıyım. İki ev olsun. Bu ilişkiyi daha aktif tutar.”

CEM'LE AYNI FİKİRDEYİZ

Reklamcı Cem Topçuoğlu ile mutlu bir beraberliği olan Şevval Sam, “Cem bu fikri paylaşıyor mu” sorusuna yanıt verdi: “Hâlâ devam eden bir ilişki olduğuna göre herkes bu konuda aynı fikirde denebilir. Evlilik olmasına gerek olmadan ben yol arkadaşlığını seviyorum. Sevgini, aşkını, onunla birlikteliğini, onun varlığını sahiplendiğinde, o yanında olmadığı zaman da aynı özeni, aynı hassasiyetleri gösteriyorsun.”

ANNEM ROCKSTAR GİBİ

Şevval Sam annesi Leman Sam’a olan hayranlığını dile getirdi: “Annem rockstar gibi. Sadece gençlere şarkı söylüyor artık. Çok enteresan bir kadın. Gerçekten şanslıyım bu açıdan. Günümüzde güzellik algısı da birbirine benzemeye başladı. Geçen gün annem bir programa çıktı ve orada böyle hayranlıkla izledim. Dedim ki, ‘Allah’ım annem hiç kimseye benzemiyor ya’. Yani taklit edilebilecek bir tarafı yok. Duruşu, düşünce sistemi, saçı, tavrı, o kadar sofistikeydi ve o kadar nevi şahsına münhasır bir kadın ki. Bu anlamda dünyanın en şanslı insanlarından biri olabilirim. Bir maşallah diyeyim anneciğime.”

Taro çok harika bir çocuk

Şevval Sam kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin’le ilişkisini anlattı: “Bizim çok enteresan bir ilişkimiz var. Çok sıcakkanlı, çok harika bir çocuk. Erkek çocuklar biraz balta olur, işte aileden uzaklaşırlar. Benim oğlum son derece centilmendir. Sanatçı ruhlu olduğu için tutkulu bir çocuk. İşine çok âşık, çok disiplinli, çok çalışkan, dünyadaki her yerde her şeyin bir tık sığılaşmasına o da çok içsel olarak tepki duyuyor. Bizim ailede böyle bir hassasiyet var.”