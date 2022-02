Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince 'saygısızsın' diye bağırmış

Haberin Devamı

SETTEKİ GERGİNLİK KİTABA KONU OLDU

New York Times gazetesinin köşe yazarı Kyle Buchanan'ın kaleme aldığı Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road adlı kitap, Oscar ödülü de kazanan bu ünlü filmin setinde yaşananları ortaya çıkardı. Vanity Fair dergisi tarafından alıntılanan kitapta yer alan en çarpıcı bölümlerden birinin "başrolünde de" Mad Max filminin de yıldızları olan Charlize Theron ile rol arkadaşı Tom Hardy var.

BAZEN NEZAKET SINIRLARI AŞILIYORDU

Kitapta yer alan iddialara göre Charlize Theron, sete sürekli geç giden rol arkadaşı Tom Hardy ile büyük bir gerilim yaşadı. Hatta Theron'un "saldırgan" diye nitelendirdiği Hardy'ye karşı koruma talep ettiği ve kendini güvende hissetmediği de kitapta yer alan iddialardan. Yine kitapta öne sürülenlere göre Theron ve Hardy zaman zaman sette birbirleriyle, bağırarak ve nezaket sınırlarını aşan kelimeler kullanarak da tartışıyorlardı.

'SAYGISIZSIN'

Kyle Buchanan'ın kitabında, filmin kamera arkası ekibinde çalışanların tanıklıkları da yer alıyor. Bunlardan biri kamera operatörü Mark Goellnicht. Onun anlattığına göre bir gün sette çıkan büyük tartışmalardan birinin nedeni Tom Hardy'nin sete geç gelmesiydi. O günü kitabın yazarına şöyle anlattı Goellnicht: "Çekim, sabah saat 08:00'de başlayacaktı. Charlize tam zamanında geldi ve hazırlandı. Fakat, Charlize, Tom'dan bu konuda ricada bulunmuş olmasına rağmen o sete tam üç saat gecikti." Ondan sonra olanlar gerilimi biraz daha yükseltti. Goellnicht'in anlattığına göre Charlize Theron, geç gelen rol arkadaşına "Saygısızsın" dedi. Hardy de ona doğru ilerleyerek kendisine ne söylediğini sordu. Goellnicht'in tanıklığına göre Tom Hardy, gerçekten saldırgandı ve kendisini tehdit altında hissetti.

FİLMİN KADIN YAPIMCISINI NAMİBYA ÇÖLÜNE ÇAĞIRDI

Bu gelişmenin ardından Charlize Theron, filmin kadın yapımcısı Denise Di Novi'yi, çekimin yapıldığı Namibya çölüne çağırdı. Bir kadının kendisini daha iyi anlayabileceğini düşünüyordu.

AİLESİNE DE VAKİT AYIRMAK İSTİYORDU

Filmde görev alan dublörlerden biri olan Natascha Hopkins'e göre o sırada yeni anne olan Charlize Theron, çalışma saatleri ile ailesine ayırdığı süreyi dengelemeye çalışıyordu. Tom Hardy'nin sete geç kalması da bu programı aksatıp Theron'un sinirlenmesine neden oluyordu.

ALTI OSCAR KAZANDI: Mad Max: Fury Road setinde yaşanan bütün bu gerilime rağmen 2016'da 10 dalda Oscar ödülüne aday gösterildi ve bunlardan altı tanesini kazandı.

MEL GIBSON'A ŞÖHRET KAZANDIRDI

Mad Max: Fury Road, ilki 1979 tarihli serinin dördüncü filmi. Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını George Miller'ın üstlendiği ilk Mad Max filmi, başroldeki Mel Gibson'a da şöhret kazandırmıştı. Gibson o filme kadar kariyerinde büyük bir çıkış yakalayamamıştı. Mad Max'ın ardından ise bir anda yıldızı parladı. Serinin, Avustralya yapımı bu ilk filmi aslında oldukça düşük bir bütçeyle çekilmişti. Mad Max sayesinde Avustralya filmleri de uluslararası piyasalara açılmıştı.

SONRA ÜÇ FİLM DAHA ÇEKİLDİ

Bu ilk filmin ardından 1981'de Mad Max 2: Road Warrior (Yol Savaşçısı), 1985'te Mad Max 3 Beyond Thunderdome (Gökkubbenin Ardında) ve 2015 yılında da Mad Max 4: Fury Road çekildi. Kitaba konu olan olaylar da bu filmin setinde yaşandı.

Filmin kadrosunda Charlize Theron ve Tom Hardy'nin yanı sıra Nicholas Hoult ve Zoe Kravitz de yer alıyordu. Bu filmin yönetmen koltuğunda da tıpkı ilk filmde olduğu gibi George Miller oturuyordu.