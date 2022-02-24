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Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince 'saygısızsın' diye bağırmış

#Charlize Theron#Tom Hardy#Tom Hardy
Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

Hollywood'un en sakin ünlülerinden biri olarak biliniyor Charlize Theron. Eski nişanlısı Peter Townsend'ın adının karıştığı yolsuzluk sırasında ondan sessizce ayrıldı. Sean Penn ile çok konuşulan ilişkisini de sakince bitirdi. Özel hayatını da genellikle kameralardan ve meraklı gözlerden uzak yaşıyor. Fakat bu kez bir kitapta yer alan açıklamalarıyla gündem yarattı.

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SETTEKİ GERGİNLİK KİTABA KONU OLDU
New York Times gazetesinin köşe yazarı Kyle Buchanan'ın kaleme aldığı Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road adlı kitap, Oscar ödülü de kazanan bu ünlü filmin setinde yaşananları ortaya çıkardı. Vanity Fair dergisi tarafından alıntılanan kitapta yer alan en çarpıcı bölümlerden birinin "başrolünde de" Mad Max filminin de yıldızları olan Charlize Theron ile rol arkadaşı Tom Hardy var.

Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

BAZEN NEZAKET SINIRLARI AŞILIYORDU
Kitapta yer alan iddialara göre Charlize Theron, sete sürekli geç giden rol arkadaşı Tom Hardy ile büyük bir gerilim yaşadı. Hatta Theron'un "saldırgan" diye nitelendirdiği Hardy'ye karşı koruma talep ettiği ve kendini güvende hissetmediği de kitapta yer alan iddialardan. Yine kitapta öne sürülenlere göre Theron ve Hardy zaman zaman sette birbirleriyle, bağırarak ve nezaket sınırlarını aşan kelimeler kullanarak da tartışıyorlardı.

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Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

'SAYGISIZSIN'
Kyle Buchanan'ın kitabında, filmin kamera arkası ekibinde çalışanların tanıklıkları da yer alıyor. Bunlardan biri kamera operatörü Mark Goellnicht. Onun anlattığına göre bir gün sette çıkan büyük tartışmalardan birinin nedeni Tom Hardy'nin sete geç gelmesiydi. O günü kitabın yazarına şöyle anlattı Goellnicht: "Çekim, sabah saat 08:00'de başlayacaktı. Charlize tam zamanında geldi ve hazırlandı. Fakat, Charlize, Tom'dan bu konuda ricada bulunmuş olmasına rağmen o sete tam üç saat gecikti." Ondan sonra olanlar gerilimi biraz daha yükseltti. Goellnicht'in anlattığına göre Charlize Theron, geç gelen rol arkadaşına "Saygısızsın" dedi. Hardy de ona doğru ilerleyerek kendisine ne söylediğini sordu. Goellnicht'in tanıklığına göre Tom Hardy, gerçekten saldırgandı ve kendisini tehdit altında hissetti.

Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

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FİLMİN KADIN YAPIMCISINI NAMİBYA ÇÖLÜNE ÇAĞIRDI
Bu gelişmenin ardından Charlize Theron, filmin kadın yapımcısı Denise Di Novi'yi, çekimin yapıldığı Namibya çölüne çağırdı. Bir kadının kendisini daha iyi anlayabileceğini düşünüyordu.

Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

AİLESİNE DE VAKİT AYIRMAK İSTİYORDU
Filmde görev alan dublörlerden biri olan Natascha Hopkins'e göre o sırada yeni anne olan Charlize Theron, çalışma saatleri ile ailesine ayırdığı süreyi dengelemeye çalışıyordu. Tom Hardy'nin sete geç kalması da bu programı aksatıp Theron'un sinirlenmesine neden oluyordu.

Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

ALTI OSCAR KAZANDI: Mad Max: Fury Road setinde yaşanan bütün bu gerilime rağmen 2016'da 10 dalda Oscar ödülüne aday gösterildi ve bunlardan altı tanesini kazandı.

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Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

MEL GIBSON'A ŞÖHRET KAZANDIRDI
Mad Max: Fury Road, ilki 1979 tarihli serinin dördüncü filmi. Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını George Miller'ın üstlendiği ilk Mad Max filmi, başroldeki Mel Gibson'a da şöhret kazandırmıştı. Gibson o filme kadar kariyerinde büyük bir çıkış yakalayamamıştı. Mad Max'ın ardından ise bir anda yıldızı parladı. Serinin, Avustralya yapımı bu ilk filmi aslında oldukça düşük bir bütçeyle çekilmişti. Mad Max sayesinde Avustralya filmleri de uluslararası piyasalara açılmıştı.

Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

SONRA ÜÇ FİLM DAHA ÇEKİLDİ
Bu ilk filmin ardından 1981'de Mad Max 2: Road Warrior (Yol Savaşçısı), 1985'te Mad Max 3 Beyond Thunderdome (Gökkubbenin Ardında) ve 2015 yılında da Mad Max 4: Fury Road çekildi. Kitaba konu olan olaylar da bu filmin setinde yaşandı.

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Charlize Theron ile Tom Hardy sette birbirine girmiş: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmış

ALTI OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI
Filmin kadrosunda Charlize Theron ve Tom Hardy'nin yanı sıra Nicholas Hoult ve Zoe Kravitz de yer alıyordu. Bu filmin yönetmen koltuğunda da tıpkı ilk filmde olduğu gibi George Miller oturuyordu.

 

 

 

 

 

 

 

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#Charlize Theron#Tom Hardy#Tom Hardy

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