Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var

#Killa Hakan#Ceza#Sağlık
Cezadan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Haberin Devamı

Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan’ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı Massaka sosyal medya sayfasından açıklamıştı. Ünlü rapçi Ceza da Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

3 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA!
Sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yapan Ceza "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.

Cezadan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var

UZUN süredir akciğer ve gırtlak hastalığı çeken ‘Killa Hakan’, geçen yıl da akciğer sorunları nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Gırtlağındaki hastalık nedeniyle stent takılan Killa Hakan’ın, stentinin değiştirilmesi için yeniden hastaneye yattığı ve ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan dolayı enfeksiyon kaptığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Killa Hakandan kötü haber: Sağlık durumu hiç iyi değilKilla Hakan'dan kötü haber: Sağlık durumu hiç iyi değilHaberi görüntüle

SON PAYLAŞIMI: KENDİMLE UĞRAŞIYORUM

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye Çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.
Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

Cezadan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var


Haberle ilgili daha fazlası:
#Killa Hakan#Ceza#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı