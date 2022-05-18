Ceylan: Kimsenin namus bekçisi değilim

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“Yansın Ankara” adlı şarkısının klibi için imaj yenileyen Ceylan, “Her şey iyi gidiyor, farklı bir imaj yaptım. İnsanlar alıştı benden farklı imaj görmeye, görmediklerinde basit klip olmuş diyorlar. Bu sefer de Marilyn Monroe’ya benzettiler” diye konuştu.

Ünlü şarkıcı son dönemde kadın meslektaşlarının çok konuşulan iddialı sahne kostümleri hakkında ise yorum yapmak istemedi:

“Kimsenin namusunun bekçisi değilim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim nasıl giyinirse giyinsin. Şimdi bir şey söylerim, belki ben de genç kızken bir şey giymişimdir, önüme çıkar. O yüzden bu işlere hiç karışmıyorum.”