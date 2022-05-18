Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ceylan: Kimsenin namus bekçisi değilim

#Ceylan#Yansın Ankara#Bebek Parkı
Ceylan: Kimsenin namus bekçisi değilim
Behlül AYDIN

Ceylan önceki gün Bebek Parkı’nda görüntülendi.

Haberin Devamı

Yansın Ankara” adlı şarkısının klibi için imaj yenileyen Ceylan, “Her şey iyi gidiyor, farklı bir imaj yaptım. İnsanlar alıştı benden farklı imaj görmeye, görmediklerinde basit klip olmuş diyorlar. Bu sefer de Marilyn Monroe’ya benzettiler” diye konuştu.

Ünlü şarkıcı son dönemde kadın meslektaşlarının çok konuşulan iddialı sahne kostümleri hakkında ise yorum yapmak istemedi:

“Kimsenin namusunun bekçisi değilim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim nasıl giyinirse giyinsin. Şimdi bir şey söylerim, belki ben de genç kızken bir şey giymişimdir, önüme çıkar. O yüzden bu işlere hiç karışmıyorum.”

Gözden Kaçmasın

Kıyafetine köpeği pisledi Nişanda neler yaşandıKıyafetine köpeği pisledi! Nişanda neler yaşandı?
#DİLAN ÇITAK#İBRAHİM TATLISES
Özge Özpirinçci kutlama yemeğine neden katılmadıÖzge Özpirinçci kutlama yemeğine neden katılmadı
#ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ#BURAK YAMANTÜRK
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceylan#Yansın Ankara#Bebek Parkı

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi