Çevremdeki insanların maskesi düştü! Babamla iletişime geçiyorum...

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 08:13

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan’ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu.

Babasının eski eşi İpek Açar’ın hem Kayahan soyadını hem de yeni eşinin soyadını birlikte kullanmasına sert çıkan Açar, “Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan’ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez” dedi.

Açar, babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu dönemi şu sözlerle dile getirdi: “Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı.”

Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi. Kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirten Açar, “Yusuf’a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim” dedi.

HAYATI FİLM OLACAK

Bester Açar, babası Kayahan’ın hayatının film olacağını açıkladı: “Uzun zamandır proje üzerinde çalışıyoruz. Babamın gençliğini Yiğit Kirazcı canlandırsın istiyorum.”

