Cevdet Balıkçı kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Cevdet Balıkçı hayatını kaybetmesinin ardından pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca onlarca filmde rol alan Cevdet Balıkçı, genelde sert adam rollerinde yer bulmuştur. Koruma, mafya, kötü adam rollerinde görülen Cevdet Balıkçı, Davaro, Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner gibi filmlerde de rol bulmuştur. Peki, Cevdet Balıkçı kimdir ve hangi filmlerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.
Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal’ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey’in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro’nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.
CEVDET BALIKÇI'NIN OYNADIĞI FİLMLER
|Keloğlan
|1999
|Baba
|1994
|En Kahraman Osman
|1993
|Kavgamız
|1989
|Zehir Hafiye
|1989
|Hafız Yusuf Efendi
|1987
|Japon İşi
|1987
|Sevdan Öldürdü Beni
|1986
|Kader Kurbanları
|1986
|Unutursun Diye
|1986
|İmparator
|1984
|Gırgıriyede Cümbüş
|1983
|İhtiras Fırtınası
|1983
|Buyurun Cümbüşe
|1982
|Gerzek Şaban
|1980
|Kartal Murat
|1980
|Benim Yaşantım
|1979
|Süpermen Dönüyor
|1979
|Haydar
|1978
|Tövbekar
|1977
|Yaman Delikanlı
|1976
|Bodrum Hakimi
|1976
|Kazıma Ne Lazım
|1975
|Çapkın Kızlar
|1975
|Üç Kağıtçılar
|1975
|Haşhaş
|1975
|Katran Bebek
|1973
|Kırık Merdiven
|1972
|Babanın Arkadaşı
|1972
|Aslanların Ölümü
|1972
|Baskın.
|1972
|Beyoğlu Kanunu
|1971
|Elmacı Kadın
|1971
|Kan Su Gibi Akacak
|1969
|Seninle Düştüm Dile
|1969
|Kaderimsin
|1969
|Yaşamak Hakkımdır
|1969
|Boğaziçi Soygunu
|1969
|Aslan Yürekli Kabadayı
|1967
|Ben Bir Kanun Kaçağıyım
|1966
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