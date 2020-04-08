MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat Haberleri Cevdet Balıkçı kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
GeriHayat Cevdet Balıkçı kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Cevdet Balıkçı kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cevdet Balıkçı kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Abone Olgoogle-news

Cevdet Balıkçı hayatını kaybetmesinin ardından pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca onlarca filmde rol alan Cevdet Balıkçı, genelde sert adam rollerinde yer bulmuştur. Koruma, mafya, kötü adam rollerinde görülen Cevdet Balıkçı, Davaro, Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner gibi filmlerde de rol bulmuştur. Peki, Cevdet Balıkçı kimdir ve hangi filmlerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.

Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal’ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey’in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro’nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.

CEVDET BALIKÇI'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Keloğlan1999
Baba1994
En Kahraman Osman1993
Kavgamız1989
Zehir Hafiye1989
Hafız Yusuf Efendi1987
Japon İşi1987
Sevdan Öldürdü Beni1986
Kader Kurbanları1986
Unutursun Diye1986
İmparator1984
Gırgıriyede Cümbüş1983
İhtiras Fırtınası1983
Buyurun Cümbüşe1982
Gerzek Şaban1980
Kartal Murat1980
Benim Yaşantım1979
Süpermen Dönüyor1979
Haydar1978
Tövbekar1977
Yaman Delikanlı1976
Bodrum Hakimi1976
Kazıma Ne Lazım1975
Çapkın Kızlar1975
Üç Kağıtçılar1975
Haşhaş1975
Katran Bebek1973
Kırık Merdiven1972
Babanın Arkadaşı1972
Aslanların Ölümü1972
Baskın.1972
Beyoğlu Kanunu1971
Elmacı Kadın1971
Kan Su Gibi Akacak1969
Seninle Düştüm Dile1969
Kaderimsin1969
Yaşamak Hakkımdır1969
Boğaziçi Soygunu1969
Aslan Yürekli Kabadayı1967
Ben Bir Kanun Kaçağıyım1966
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle