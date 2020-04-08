Cevdet Balıkçı kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.

Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal’ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey’in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro’nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.

CEVDET BALIKÇI'NIN OYNADIĞI FİLMLER