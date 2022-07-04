Çeşme’den yaza merhaba

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Posta Gazetesi’nin, ünlü tatil cennetinin nabzını tuttuğu ilavesi Posta Çeşme, ikinci yılına görkemli bir giriş yaptı.

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları - Posta Gazetesi yazarı Şirin Sever - Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli - Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral

Yossi Alaçatı’da düzenlenen yaza merhaba kokteyli; Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen ile Posta Gazetesi yöneticileri ve yazarları ev sahipliğinde gerçekleşirken lezzet ve eğlence dolu gece; medya, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

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Demirören Medya Entegre Projeler Reklam Grup Başkan YardımcısıGupse Özlen Özgür

DJ eşliğinde geç saatlere kadar eğlenen davetliler, gazetenin ilk sayısını da okuma fırsatı buldu. ‘Çeşme rüzgarını hisset’ diyerek konuklarına muhteşem bir akşam yaşatan Posta Çeşme, her cumartesi İzmir’de okuyucularıyla buluşacak.



Kerimcan Kamal - Doğa Rutkay

Anıl Durmuş - Cenk Şahin



-Hüsnü Birman-

Konuklar Posta Çeşme gazetesinin ilk sayısını çok beğendi...

