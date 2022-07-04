Çeşme’den yaza merhaba

Posta Gazetesi’nin, ünlü tatil cennetinin nabzını tuttuğu ilavesi Posta Çeşme, ikinci yılına görkemli bir giriş yaptı.
Yossi Alaçatı’da düzenlenen yaza merhaba kokteyli; Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen ile Posta Gazetesi yöneticileri ve yazarları ev sahipliğinde gerçekleşirken lezzet ve eğlence dolu gece; medya, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
DJ eşliğinde geç saatlere kadar eğlenen davetliler, gazetenin ilk sayısını da okuma fırsatı buldu. ‘Çeşme rüzgarını hisset’ diyerek konuklarına muhteşem bir akşam yaşatan Posta Çeşme, her cumartesi İzmir’de okuyucularıyla buluşacak.
Kerimcan Kamal - Doğa Rutkay
-Hüsnü Birman-
Konuklar Posta Çeşme gazetesinin ilk sayısını çok beğendi...
Mehmet Coşkundeniz - Aysima Tuncer Coşkundeniz - Burkay Adalığ