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Çeşme’den yaza merhaba

#Çeşme#Posta Gazetesi#Yaza Merhaba
Çeşme’den yaza merhaba
Deniz BOY

Posta Gazetesi’nin Posta Çeşme ilavesi, ikinci yaşını Yossi Alaçatı’da düzenlenen renkli bir partiyle kutladı. ‘Çeşme rüzgarını hisset’ sloganlı partide, konuklar hem gazeteyi inceledi hem de eğlendi.

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Posta Gazetesi’nin, ünlü tatil cennetinin nabzını tuttuğu ilavesi Posta Çeşme, ikinci yılına görkemli bir giriş yaptı.

Çeşme’den yaza merhaba

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları - Posta Gazetesi yazarı Şirin Sever - Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli - Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral

Yossi Alaçatı’da düzenlenen yaza merhaba kokteyli; Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen ile Posta Gazetesi yöneticileri ve yazarları ev sahipliğinde gerçekleşirken lezzet ve eğlence dolu gece; medya, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

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Çeşme’den yaza merhaba

Demirören Medya Entegre Projeler Reklam Grup Başkan YardımcısıGupse Özlen Özgür

DJ eşliğinde geç saatlere kadar eğlenen davetliler, gazetenin ilk sayısını da okuma fırsatı buldu. ‘Çeşme rüzgarını hisset’ diyerek konuklarına muhteşem bir akşam yaşatan Posta Çeşme, her cumartesi İzmir’de okuyucularıyla buluşacak.

 

Çeşme’den yaza merhaba

Kerimcan Kamal - Doğa Rutkay

Çeşme’den yaza merhaba

Anıl Durmuş - Cenk Şahin

Çeşme’den yaza merhaba

-Hüsnü Birman- 
Konuklar Posta Çeşme gazetesinin ilk sayısını çok beğendi...

Çeşme’den yaza merhaba

Mehmet Coşkundeniz - Aysima Tuncer Coşkundeniz - Burkay Adalığ

 

 

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#Çeşme#Posta Gazetesi#Yaza Merhaba

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