Ünlü oyuncu bütün yazı burada geçirdi... Çeşme'de kırmızı panjurlu bir ev!

Güncelleme Tarihi:
Ekranların ve sinemanın usta ismi Hülya Korel, yazı yıllar önce satın aldığı Çeşme'deki evinde geçirdi.
İki katlı lüks villa büyük bir bahçe içinde yer alıyor.Evin etrafı Hülya Korel'in sevdiği çiçeklerle dolu.
Korel, süslemelerde ise kendi el işlerine yer vermiş.
Hülya Korel, bahçenin bir bölümünü yemek alanı olarak kullanıyor.
Lüks villanın panjurları uzun yıllar maviymiş, sonra Türk filmlerdindeki 'kırmızı panjurlu ev'e dönüşmüş.
Ünlü oyuncu el işlerinde olduğu kadar meyve sebze yetiştirmekte de oldukça marifetli.
Korel, bu fotoğrafı 'Bende artık kendi yetiştirdiğim sebzelerimi yiyeceğim..." notuyla paylaştı.
Bu fotoğrafın altına ise "Kahve ve sohbet köşesi, dostlar sağolsun" notunu düştü.
Yeni yayın dönemi öncesi enerji depolayan oyuncu, Çeşme'ye klasik haline gelen pozuyla veda etti.
Seneye görüşürüz...
"Ve o gün geldi çattı, Allah'a ısmarladık güzel Çeşme'm... Kırmızı panjurlu evim... inşallah seneye görüşürüz kısmet olursa"
HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR
Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin hangi evlerde oturup, hangi manzaraya uyandıklarını merak ediyor musunuz? İşte hemen her gün gazetelerde televizyonlarda gördüğümüz ünlüleri muhteşem evleri...
ZEKERİYAKÖY'DE LÜKS VİLLA
2021 ekim ayında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy'deki evlerinin kapılarını ilk kez açtı.
Çifti, muhteşem villarında ziyaret eden Mert Vidinli görüntüleri Youtube kanalında yayınladı.
Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in ayrılırken kendisine bıraktığı evlerden biri olan lüks villayı düğün hediyesi olarak oğluna verdi.
Yeşillikler içinde yer alan ve kendisine ait bahçesi bulunan villa 4 kattan oluşuyor.
Bahçesinde özel havuzu ve taş fırını olan villanın içinde İdo Tatlıses'in müzik çalışmaları için hazırlanan bir de stüdyo var.
Yasemin Şefkatli, evin dekorasyonuyla bizzat ilgilendi.
Bahçenin stüdyo tarafında kalan kısmı garaj olarak kullanılıyor. İdo Tatlıses'in günlük kullandığı otomobillerin yanı sıra konsere giderken kullandığı araçlar da burada yer alıyor.
CAN'IN DOĞDUĞU EV
Yaz aylarını Muğla'da geçiren Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti eylül ayında oğulları Can'ın okulu sebebiyle İstanbul'a dönmüştü.
İşten kalan zamanını oğlu Can ile geçiren Sedef Avcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.
DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV
Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.
YENİ MANZARAM BU!
Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.
HER ŞEY KIZLAR İÇİN
Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.
BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN
Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.
ŞEHİRDEN UZAKTA
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
180 DERECE BOĞAZ
Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.
'BURASI BENİM KALEM'
Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.