Çeşme’de deniz keyfi

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Uzun süre yüzen iki oyuncu, daha sonra duş alıp şezlonglarına geçti, meyve eşliğinde koyu bir sohbete daldı. (Deniz BOY)

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Denizde serinledi

Berrak Tüzünataç önceki gün Bodrum, Cennet Koyu’ndaki bir sahilde görüntülendi.

Bu yıl sık sık objektiflere yansıyan oyuncunun keyfi yerindeydi. Renkli bikinisi ile göz dolduran Tüzünataç, denize girerek serinledi. Oyuncu, sudan çıktıktan sonra şezlonguna doğru gitti. (Kamil SÜMER)

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Yasak meyve arıyorum

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeşillikler içinde çekildiği kırmızı bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Düzgün fiziğini gözler önünü seren Şahinkaya, “Yasak meyveyi arıyorum bir konu vardı da” diye yazdı.