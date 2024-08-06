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Çeşme’de deniz keyfi

Güncelleme Tarihi:

#Sitare Akbaş#Berrak Tüzünataç#Nilperi Şahinkaya
Çeşme’de deniz keyfi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 08:45

Çeşme’de tatil yapan Sitare Akbaş ve Alican Aytekin, önceki gün Aya Yorgi Koyu’ndaki bir plajda görüntülendi.

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Uzun süre yüzen iki oyuncu, daha sonra duş alıp şezlonglarına geçti, meyve eşliğinde koyu bir sohbete daldı.  (Deniz BOY)

Çeşme’de deniz keyfi

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Denizde serinledi

Berrak Tüzünataç önceki gün Bodrum, Cennet Koyu’ndaki bir sahilde görüntülendi.

Çeşme’de deniz keyfi

Bu yıl sık sık objektiflere yansıyan oyuncunun keyfi yerindeydi. Renkli bikinisi ile göz dolduran Tüzünataç, denize girerek serinledi. Oyuncu, sudan çıktıktan sonra şezlonguna doğru gitti. (Kamil SÜMER)

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Yasak meyve arıyorum

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeşillikler içinde çekildiği kırmızı bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çeşme’de deniz keyfi

Düzgün fiziğini gözler önünü seren Şahinkaya, “Yasak meyveyi arıyorum bir konu vardı da” diye yazdı.

 

 

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#Sitare Akbaş#Berrak Tüzünataç#Nilperi Şahinkaya

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