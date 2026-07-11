Çeşme’de aşka geldiler

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00
Evlilik hazırlığı yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, birlikte çıktıkları Çeşme tatilinde görüntülendi.
33’üncü yaşını önceki akşam dostlarıyla kutlayan Zeynep Bastık, parti öncesinde sevgilisiyle deniz keyfi yaptı.
Birbirini öpücüklere boğan çiftin romantik anları objektiflere de yansıdı.
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