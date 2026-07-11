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Çeşme’de aşka geldiler

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#ÇEŞME
Çeşme’de aşka geldiler
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

Evlilik hazırlığı yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, birlikte çıktıkları Çeşme tatilinde görüntülendi.

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33’üncü yaşını önceki akşam dostlarıyla kutlayan Zeynep Bastık, parti öncesinde sevgilisiyle deniz keyfi yaptı.

Çeşme’de aşka geldiler

Birbirini öpücüklere boğan çiftin romantik anları objektiflere de yansıdı. 

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Çeşme’de aşka geldiler

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#ÇEŞME

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