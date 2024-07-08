Çeşme’de aşka geldiler!

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Çift önceki gün Fun Beach’teydi. Önce arkadaşlarıyla vakit geçiren, sonra baş başa kalan Osman ve Şahin romantik anlar yaşadı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin, Çeşme’de deniz keyfi yaparken görüntülendi. (Deniz BOY)

Hande sezonu açtı

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile birlikte Bodrum tatiline start verdi.

Hande Ataizi önceki gün Türkbükü’ndeydi. Plaja gelir gelmez denize giren oyuncu, 10 dakika sonra şapkasını takıp şezlonguna geçti.

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Yarım saat sonra Dinç Aydoğdu da plaja geldi. Sevgilisine “Denize birlikte girelim” diye seslenen Aydoğdu, oyuncunun yanındakilerle sohbete dalması üzerine tek başına yüzdü. (Kamil SÜMER)

Yalnız tatil

Tatil için Bodrum’u tercih eden ünlü isimlerden biri de Güliz Ayla’ydı. Şarkıcı önceki gün Türkbükü’ndeki bir otelin plajında tek başına denize girerken objektife yansıdı. (Kamil SÜMER)

Hak edilmiş bir tatil

Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserin ardından doğum gününü kutlamak için tatile çıktı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Serkay Tütüncü ve yakın dostlarıyla Bodrum’da tekne tatili yapıyor. Tatilden kareleri Instagram hesabının hikâye bölümüne yükleyen Bastık, paylaşımına “Hak edilmiş bir tatil” notunu düştü.

İskelede romantizm

Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Bodrum’da tatil yapıyor. Sümen önceki gün sevgilisiyle iskelede yaşadıkları romantik anları sosyal medyada paylaştı.

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Aslı Sümen evlilik hazırlığı yaptığı İngiliz sevgilisi Chris Bann ile tatile çıktı. Mirada Exclusive Bodrum adlı otelde konaklayan Sümen, tatil karelerini Instagram’ında paylaşıyor

Oyuncu önceki gün de sevgilisiyle otelin iskelesinde yaşadıkları romantik anların videosunu sosyal medya hesabına yükledi. İskelede dans edip öpüşen çift daha sonra el ele denize atladı.

Oğluyla Phuket’te

Bade İşçil, Malkoç Sualp’le evliliğinden olan oğlu Azur’la tatile çıtı.

Anne-oğul, Tayland’ın meşhur adası Phuket’e gitti. Bade İşçil keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.