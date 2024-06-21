Çeşme'de aşk... Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü el ele

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TATİLE ÇIKTILAR
Yaklaşık 1 yıl aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız’dan ayrıldıktan sonra oyuncu Serkay Tütüncü’yle dudak dudağa görüntülenen Zeynep Bastık, bu yeni ilişkisi için “Birbirimizi tanıyoruz, acele etmiyoruz” demişti. Ünlü şarkıcı, Tütüncü’yle beraber tatile çıktı.
KUMSALDA EL ELE
Çeşme’ye giden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü önceki gün Çiftlikköy’deki bir plajda görüntülendi.
Birlikte denize giren âşıklar, daha sonra kumsalda el ele yürüyüşe çıktı.
Birbirlerine gülümseyerek bakan sevgililerin o romantik anları objektiflere de yansıdı.