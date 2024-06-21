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Çeşme'de aşk... Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü el ele

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Çeşme
Çeşmede aşk... Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü el ele
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 09:13

“Birbirimizi tanıyoruz” diyen Zeynep Bastık’la Serkay Tütüncü arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. İki ünlü isim Çeşme’deki bir plajda ilk kez el ele görüntülendi.

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TATİLE ÇIKTILAR

Yaklaşık 1 yıl aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız’dan ayrıldıktan sonra oyuncu Serkay Tütüncü’yle dudak dudağa görüntülenen Zeynep Bastık, bu yeni ilişkisi için “Birbirimizi tanıyoruz, acele etmiyoruz” demişti. Ünlü şarkıcı, Tütüncü’yle beraber tatile çıktı.

Çeşmede aşk... Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü el ele

KUMSALDA EL ELE

Çeşme’ye giden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü önceki gün Çiftlikköy’deki bir plajda görüntülendi.

Çeşmede aşk... Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü el ele

Birlikte denize giren âşıklar, daha sonra kumsalda el ele yürüyüşe çıktı.

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Çeşmede aşk... Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü el ele

Birbirlerine gülümseyerek bakan sevgililerin o romantik anları objektiflere de yansıdı. 

Çeşmede aşk... Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü el ele

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Çeşme

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