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Çeşme tatili hızlı başladı

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#Acun Ilıcalı#Kaan Yıldırım#Sedef Avcı
Çeşme tatili hızlı başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 12:49

Acun Ilıcalı önceki gün Çeşme’de objektife takıldı.

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Hız tutkusuyla bilinen ünlü televizyoncu, Alaçatı’da sürat teknesiyle denize açıldı.

Çeşme tatili hızlı başladı

Arkadaşlarıyla beraber sahilde turlayan Ilıcalı, daha sonra bir koyda denize girdi. Akşam saatlerinde ise yakındaki plajlardan birine geçerek yemek yedi. (Deniz BOY)

Çeşme tatili hızlı başladı

Güzel bir gün

Kaan Yıldırım köpeklerine özel eğitim aldırdı.

Köpek eğitmeni arkadaşı Okan Arslan’la bir araya gelen ünlü oyuncu, sevgilisi Pınar Deniz’in de dahil olduğu eğlenceli sahil gününden fotoğrafları Instagram’da “Yağmurlu, çamurlu ve bol deniz analı bir güzel gün” notuyla paylaştı.

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Çeşme tatili hızlı başladı

Kitesurf merakı

Akyaka’da tatil yapan Sedef Avcı önceki gün sahilde oğlu Can’la görüntülendi. Kitesurf (uçurtma sörfü) sonrası yürüyüşe çıkan oyuncu, “Can da kitesurf öğrendi, ailece merak sardık” dedi. (Kamil SÜMER)

Çeşme tatili hızlı başladı

Kızım’ın deniz keyfi

Merve Oflaz yaz sezonunu Çeşme’de açtı.

Oyuncu önceki gün The Beach Of Momo’daydı. Plaja köpeği Kızım’la birlikte gelen Oflaz önce onu suya sokup serinletti, daha sonra tek başına denize girdi. (Deniz BOY)

Çeşme tatili hızlı başladı

Yatırımı dinlenmeye

Bensu Soral, güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, bikinili pozlarının altına “Dinlenmeye yatırım yap” notunu düştü.

Çeşme tatili hızlı başladı

 

 

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#Acun Ilıcalı#Kaan Yıldırım#Sedef Avcı

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