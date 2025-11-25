×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ceren Arslan: Torpili hissettim

Güncelleme Tarihi:

#Ceren Arslan#Miss Universe 2025#Kainat Güzellik Yarışması
Ceren Arslan: Torpili hissettim
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 08:27

Kainat Güzellik Yarışması’nda ilk 30’a giremeyen Ceren Arslan, Tayland’dan döndü. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yapan Arslan, yarışmada hakkının yendiğini söyledi ve 1’inci seçilen Meksika güzeline torpil yapıldığı iddiası için “Ben de böyle hissettim” dedi.

Haberin Devamı

1 GÜN KALA FİNALİN FRAGMANINI GÖRDÜM

Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan önceki gün Türkiye’ye döndü. Havalimanında çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılanan Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arslan, dereceye giremeyeceğini finalden 1 gün önce hissettiğini söyledi: “1 gün kala içimdeki heyecan buruk bir duyguya dönüştü. Çünkü son provayı yaptığımızda finalin fragmanını hissettim. Ama ilk 30’da olmayı bekliyordum, ona üzüldüm. Beni bu olumsuzluğa sevk eden oradaki atmosfer, yaşadıklarım, mental olarak maruz kaldığım durumlardı. Hislerim yanlış çıkmadı.”

Ceren Arslan: Torpili hissettim

BELGELERLE KONUŞACAĞIM

Ceren Arslan, 1’inci seçilen Fatima Bosch Fernandez’e, babası Bernardo Bosch’un Miss Universe CEO’su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığı iddiası için şöyle konuştu: “Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30’da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30’a almayan bir kurul vardı.” 

Haberin Devamı

Ceren Arslan: Torpili hissettim

Estetiğim yok

 Ceren Arslan hakkındaki “estetikli” iddiasına da yanıt verdi: “Estetiğim yok. Olmayan bir şey hakkında linçlenmek çok acı. Hele ki hakkımın yendiği bir noktada.” Arslan, dün katıldığı programda da “Yarışmada hiç estetiği olmayan üç kişi vardık. Birinci güzelin burnunda estetik var. Küçükken de dudaklarım büyüktü, hatta bu yüzden benimle dalga geçerlerdi” dedi.

Ceren Arslan: Torpili hissettim

Oyuncu olmayı isterim

Ceren Arslan oyunculuğa yeşil ışık yaktı:

Haberin Devamı

“Kendimde bu potansiyeli gördüm. Oyuncu olmayı, güzel projelerde yer almayı, bu anlamda kendimi keşfetmeyi isterim.”Ceren Arslan oyunculuğa yeşil ışık yaktı: “Kendimde bu potansiyeli gördüm. Oyuncu olmayı, güzel projelerde yer almayı, bu anlamda kendimi keşfetmeyi isterim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceren Arslan#Miss Universe 2025#Kainat Güzellik Yarışması

BAKMADAN GEÇME!