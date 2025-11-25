Ceren Arslan: Torpili hissettim

Haberin Devamı

1 GÜN KALA FİNALİN FRAGMANINI GÖRDÜM



Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan önceki gün Türkiye’ye döndü. Havalimanında çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılanan Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arslan, dereceye giremeyeceğini finalden 1 gün önce hissettiğini söyledi: “1 gün kala içimdeki heyecan buruk bir duyguya dönüştü. Çünkü son provayı yaptığımızda finalin fragmanını hissettim. Ama ilk 30’da olmayı bekliyordum, ona üzüldüm. Beni bu olumsuzluğa sevk eden oradaki atmosfer, yaşadıklarım, mental olarak maruz kaldığım durumlardı. Hislerim yanlış çıkmadı.”

BELGELERLE KONUŞACAĞIM



Ceren Arslan, 1’inci seçilen Fatima Bosch Fernandez’e, babası Bernardo Bosch’un Miss Universe CEO’su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığı iddiası için şöyle konuştu: “Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30’da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30’a almayan bir kurul vardı.”

Estetiğim yok

Ceren Arslan hakkındaki “estetikli” iddiasına da yanıt verdi: “Estetiğim yok. Olmayan bir şey hakkında linçlenmek çok acı. Hele ki hakkımın yendiği bir noktada.” Arslan, dün katıldığı programda da “Yarışmada hiç estetiği olmayan üç kişi vardık. Birinci güzelin burnunda estetik var. Küçükken de dudaklarım büyüktü, hatta bu yüzden benimle dalga geçerlerdi” dedi.

Oyuncu olmayı isterim

Ceren Arslan oyunculuğa yeşil ışık yaktı:

"Kendimde bu potansiyeli gördüm. Oyuncu olmayı, güzel projelerde yer almayı, bu anlamda kendimi keşfetmeyi isterim."