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Cenk Torun ihaneti yalanladı

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#Cenk Torun#Nevin Torun#Mahassine Merabet
Cenk Torun ihaneti yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 11:16

Cenk Torun, 24 yıllık eşi Nevin Torun’a ihanet ettiği iddialarıyla gündem oldu.

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‘Esaret’ dizisindeki partneri Mahassine Merabet ile aşk yaşadığı iddia edilen Torun’a eşi Nevin Torun boşanma davası açtı.

Torun ile Merabet aşkını projenin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de doğruladı.

Cenk Torun bunun üzerine sosyal medyada açıklama yaptı: “Partnerim ve benimle ilgili iddialar asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır.

Cenk Torun ihaneti yalanladı

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Cenk Torun’un ardından dizinin yapım şirketi Karamel Yapım da aşk iddialarını yalanladı. Cenk Torun’un annesi Nurdan Torun da sosyal medyadan oğluna destek oldu: “Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir.”

Cenk Torun ihaneti yalanladı

 

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#Cenk Torun#Nevin Torun#Mahassine Merabet

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