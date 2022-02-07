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Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım

#Cenk Eren#Ajda Pekkan#Selda Bağcan
Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım
Savaş ÖZBEY

Müzisyen Cenk Eren’le Ajda Pekkan’ın, Seda Sayan’ın katıldığı doğum günü gecesinde yeni single’ı “Kadife Örtü”yü, Ankara Radyosu’nu neden bıraktığını, hangi ünlünün üzerinde daha çok etkisi olduğunu ve özel hayatını konuştuk: “Kim ister aşklarının kötü bitmesini? Ama benimkiler hep öyle bitti maalesef.”

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◊ “Repertuar” adlı serinizde şarkılarını seslendirdiklerinizden hangisine kendinizi daha yakın hissettiniz: Tanju Okan mı, Ferdi Özbeğen mi?
- Aslında kendime yakın hissetmekten ziyade, ikisinden de bir şeyler buldum kendimde. İkisinden de etkilendim. Ferdi’nin nafliği, Tanju’nun o muhteşem yorumculuğu...
- Peki serideki hangi albümün geri dönüşü daha büyük oldu: Selda Bağcan mı, Barış Manço mu?
- Selda Bağcan’ın.

Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım
◊ Hangisini bırakmak daha ağır oldu: Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu mu, Ankara Radyosu mu?
- Ankara Radyosu’nu keşke bırakmasaydım, biraz daha devam edebilseydim... Çok üzgünüm bunun için. Ama maalesef o zamanki şartlar sahneye itti beni.
◊ Sunuculuk yaparken yemek programları mı daha keyifli, magazin programları mı?
- İkisi de değil. Pişmanım. Yemek ve magazin programı yapmasaydım daha iyi olurmuş. Ben bir şarkıcıydım. Kendi arkadaşlarımla ilgili magazinsel konular konuşmam doğru değildi.
◊ Gece kulübü işletmeciliği de yaptınız. Mekânlarınızdan siz hangisinde daha çok eğlendiniz: Piyasa mı, My Pavyon mu?
- İlk göz ağrım My Pavyon’du. Çok enteresan bir konseptti. Orada olağanüstü yıllar geçirdik. Ben de arkadaşlarım da çok eğlenmiştik My Pavyon’da.
◊ Mekân patronu olarak... Mümkün olsa mekânınızda hangisini çıkartmak istersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Bilmem... Ata Demirer herhalde. Şarkı da söylebildiği için onu tercih ederdim.
Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım


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Nükhet Duru’dan çok şey öğrendim
◊ Kişiliğinize hangisi daha çok damga vurmuştur: “Sahne ismi babanız” Murathan Mungan mı, birlikte program ve albüm yaptığınız Nükhet Duru mu?
- Uzun dönemler birlikte çalıştığımız için Nükhet Duru. Sahne anlamında, hayat anlamında çok şey öğrenmişimdir.

Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım

◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Hanım’ı çok severim. Çok, çok severim. Çok zarif bir kadın. Ama tabii ki Yeşilçam dendiğinde Türkan Sultan.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Bak bu sorun yanlış bence. İkisini aynı döneme denk getiremeyiz ki. Farklı yılların aktörleri. Ama seç diyeceksen ki diyorsun... Ediz Hun o zaman.
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- E yok, ikisiyle de istemezdim. (Gülüyor) Madem seçmem şart, Yıldız’ı alayım ben. Hem de arkadaşım...

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HAYAT BİLGİSİ
Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Kesinlikle aksiyon filmi olurdu. 30 senedir bitmeyen bir aksiyonum var. 
◊ 3 Şubat Kova erkeği... Nesinden daha çok çektiniz: Dediğim dediklikten mi, fazla kibarlıktan mı?
- Fazla kibarlıktan.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
 - Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder... Ben maalesef hep içgüdülerimle hareket ediyorum ama birazcık da mantık lazım yani. 
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece adamı olduğum için kafam gece daha iyi çalışıyor. Bütün planlarımı gece yaparım.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Tabii ki getirir. Sıkıntısı olmayan insan mutludur. İlle de mutludur denemez ama para önemli. Parasız hakikaten saadet olmuyor.
 ◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Fakir ama yakışıklı doğmak. Daha güzel bir şey bu.
 ◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geçmişim çok keyifliydi, çok mutluydum. Geleceğin ne olacağını bilmiyorum. Bilmediğim bir şeye gitmek de istemezdim. Geçmişe gidip orada kalabilirdim.
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Negatif ama ilginç insanlar. Beni hep daha çok eğlendirmişlerdir.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Şimdi kimin hatrına binaen? Orası ayrı tabii ama... Kimse kusura bakmasın, hatır için çiğ tavuk falan asla yemem.

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KÜÇÜK KEYİFLER
İskender, mantı, makarna... Üçü birden!
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Sana şöyle söyleyeyim, yanına bir tabak da makarna koy, üçü birden! (Gülüyor)
◊ Peki İstanbul’un... Yemekleri mi, sesleri mi?
- (Gülüyor) Sanki sesleri... Dünyanın başka hiçbir yerinde duyamayacağınız, bir sürü değişik ses duyarsınız İstanbul’da. Çok başka bir şehir.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Hiç Anadolu tarafında oturmadım. Hep Avrupa yakasında yaşadım. Onun için Avrupa yakası.
◊ Tatillerden... Bodrum mu, Çeşme mi?
- İkisi de, çalıştığım için güzel yerler ama benim gönlümde yatan her zaman Ayvalık’tır, Cunda’dır.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- A zor soru. Orman-ağaç- temiz hava... Bana daha cazip geliyor.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Bunun cevabı net: Rakı-balık-Ayvalık. Tartışmaya da kapalı.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsullerinden vazgeçerdim.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- İkisine de. Mümkünse ikisiyle de oturmak istemem. Yok, ille bir tercihse gevezeye diyelim.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden biri: Tren yolculuğu. Kesin.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- E günbatımı daha romantik şimdi. Değil mi? Bana mı öyle geliyor?
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Kahveciyim. Ama akşamüzerleri çay severim. Çay da fincanda değil, tavşankanı rengini görebileceğim cam bardakta olacak.

ÖZEL MESELELER
Affederim ama asla unutmam
◊ Yeni single’ınız “Kadife Örtü”... Kadife, masaya mı daha çok yakışır, yatağa mı?
- Ay harika soru. (Gülüyor) Bence siyah, ince, kadife bir yatak örtüsü güzel olurdu.
◊ Madem işletmecisiniz söyleyin bakalım... Gece hayatında hangisi daha çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak elbette. O flörtöz bir durum oluyor; gördü mü, görmedi mi, baktı mı, bakacak mı... Bunlar tabii güzel haller bence.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Ya ben sonbahar adamıyım. O sarı sarı yapraklar yerlere dökülecek falan... Beni benden alır.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?
- Hmm... “Kimler geldi, kimler geçti” diyeceğiz tabii buna: Ajda eşlik eder.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- E her aşkımın kötü bitmesi tabii. Kim ister aşklarının kötü bitmesini? Ama öyle bitti benimkiler maalesef. (Gülüyor)
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Yaa... Herhalde nefret derim ben buna. Yani âşıkken çok tatlısınız, bittiği zaman nefret ediyorsunuz falan bu sefer.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Tabii ki birinin omzunda ağlamak. O sana bir güven verir. Sevdiğin birinin omzunda ağlamak daha doğrusu.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affederim, kinci değilimdir. Ama asla unutmam.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Ne şeytani bir soru... Ben sevgilimin akılını okuyabilmek isterdim.

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GÜNDELİK HALLER
Horlayan varsa otele giderim
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon mu, mesaj atmak mı?
- Aaa mesaj atarım. Zarafet onu gerektirir bence. Telefonda konuşmak olmaz. Belki o anda müsait değil? Müsaitse o döner zaten sana.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Hemen evden çıkar bir otele giderim. Gerçekten uyandıramayacağım ya da uyandırırsam üzüleceğini düşündüğüm bir misafirimse yani. Ona da rahatsızlık veremem, kendi uykumdan da fedakârlık edemem. Hemen yakın bir otele.
◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Böyle hafiften... Uyandırırım herhalde. Ya da ne bileyim mutlu mesutsa, dokunmam aslında. Hiç sorun yok.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Tabii ki telefon-YouTube-sosyal medya. Ama onları da pijama-terlikle yapıyorum.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Deli gibi iyi bir uyku!

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HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Güneş mi, ay mı?
- Ay.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Twitter.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Tavla.

Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım

Cenk Eren 56’ncı yaş gününü sahneye çıktığı Etiler My Cabaret’te kutladı. Seda Sayan, modacı Hakan Akkaya gibi ünlü dostlarının yanı sıra konserini izleyenler arasında Ajda Pekkan da vardı. Pekkan arkadaşını salonda diğer davetlilerle birlikte izlemek yerine balkonda, karanlıkta, tek başına takip etti.

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#Cenk Eren#Ajda Pekkan#Selda Bağcan

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