Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım

◊ “Repertuar” adlı serinizde şarkılarını seslendirdiklerinizden hangisine kendinizi daha yakın hissettiniz: Tanju Okan mı, Ferdi Özbeğen mi?
- Aslında kendime yakın hissetmekten ziyade, ikisinden de bir şeyler buldum kendimde. İkisinden de etkilendim. Ferdi’nin nafliği, Tanju’nun o muhteşem yorumculuğu...
- Peki serideki hangi albümün geri dönüşü daha büyük oldu: Selda Bağcan mı, Barış Manço mu?
- Selda Bağcan’ın.
Nükhet Duru’dan çok şey öğrendim
◊ Kişiliğinize hangisi daha çok damga vurmuştur: “Sahne ismi babanız” Murathan Mungan mı, birlikte program ve albüm yaptığınız Nükhet Duru mu?
- Uzun dönemler birlikte çalıştığımız için Nükhet Duru. Sahne anlamında, hayat anlamında çok şey öğrenmişimdir.
HAYAT BİLGİSİ
Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Kesinlikle aksiyon filmi olurdu. 30 senedir bitmeyen bir aksiyonum var.
◊ 3 Şubat Kova erkeği... Nesinden daha çok çektiniz: Dediğim dediklikten mi, fazla kibarlıktan mı?
- Fazla kibarlıktan.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder... Ben maalesef hep içgüdülerimle hareket ediyorum ama birazcık da mantık lazım yani.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece adamı olduğum için kafam gece daha iyi çalışıyor. Bütün planlarımı gece yaparım.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Tabii ki getirir. Sıkıntısı olmayan insan mutludur. İlle de mutludur denemez ama para önemli. Parasız hakikaten saadet olmuyor.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Fakir ama yakışıklı doğmak. Daha güzel bir şey bu.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geçmişim çok keyifliydi, çok mutluydum. Geleceğin ne olacağını bilmiyorum. Bilmediğim bir şeye gitmek de istemezdim. Geçmişe gidip orada kalabilirdim.
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Negatif ama ilginç insanlar. Beni hep daha çok eğlendirmişlerdir.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Şimdi kimin hatrına binaen? Orası ayrı tabii ama... Kimse kusura bakmasın, hatır için çiğ tavuk falan asla yemem.
KÜÇÜK KEYİFLER
İskender, mantı, makarna... Üçü birden!
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Sana şöyle söyleyeyim, yanına bir tabak da makarna koy, üçü birden! (Gülüyor)
◊ Peki İstanbul’un... Yemekleri mi, sesleri mi?
- (Gülüyor) Sanki sesleri... Dünyanın başka hiçbir yerinde duyamayacağınız, bir sürü değişik ses duyarsınız İstanbul’da. Çok başka bir şehir.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Hiç Anadolu tarafında oturmadım. Hep Avrupa yakasında yaşadım. Onun için Avrupa yakası.
◊ Tatillerden... Bodrum mu, Çeşme mi?
- İkisi de, çalıştığım için güzel yerler ama benim gönlümde yatan her zaman Ayvalık’tır, Cunda’dır.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- A zor soru. Orman-ağaç- temiz hava... Bana daha cazip geliyor.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Bunun cevabı net: Rakı-balık-Ayvalık. Tartışmaya da kapalı.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsullerinden vazgeçerdim.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- İkisine de. Mümkünse ikisiyle de oturmak istemem. Yok, ille bir tercihse gevezeye diyelim.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden biri: Tren yolculuğu. Kesin.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- E günbatımı daha romantik şimdi. Değil mi? Bana mı öyle geliyor?
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Kahveciyim. Ama akşamüzerleri çay severim. Çay da fincanda değil, tavşankanı rengini görebileceğim cam bardakta olacak.
ÖZEL MESELELER
Affederim ama asla unutmam
◊ Yeni single’ınız “Kadife Örtü”... Kadife, masaya mı daha çok yakışır, yatağa mı?
- Ay harika soru. (Gülüyor) Bence siyah, ince, kadife bir yatak örtüsü güzel olurdu.
◊ Madem işletmecisiniz söyleyin bakalım... Gece hayatında hangisi daha çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak elbette. O flörtöz bir durum oluyor; gördü mü, görmedi mi, baktı mı, bakacak mı... Bunlar tabii güzel haller bence.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Ya ben sonbahar adamıyım. O sarı sarı yapraklar yerlere dökülecek falan... Beni benden alır.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?
- Hmm... “Kimler geldi, kimler geçti” diyeceğiz tabii buna: Ajda eşlik eder.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- E her aşkımın kötü bitmesi tabii. Kim ister aşklarının kötü bitmesini? Ama öyle bitti benimkiler maalesef. (Gülüyor)
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Yaa... Herhalde nefret derim ben buna. Yani âşıkken çok tatlısınız, bittiği zaman nefret ediyorsunuz falan bu sefer.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Tabii ki birinin omzunda ağlamak. O sana bir güven verir. Sevdiğin birinin omzunda ağlamak daha doğrusu.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affederim, kinci değilimdir. Ama asla unutmam.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Ne şeytani bir soru... Ben sevgilimin akılını okuyabilmek isterdim.
GÜNDELİK HALLER
Horlayan varsa otele giderim
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon mu, mesaj atmak mı?
- Aaa mesaj atarım. Zarafet onu gerektirir bence. Telefonda konuşmak olmaz. Belki o anda müsait değil? Müsaitse o döner zaten sana.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Hemen evden çıkar bir otele giderim. Gerçekten uyandıramayacağım ya da uyandırırsam üzüleceğini düşündüğüm bir misafirimse yani. Ona da rahatsızlık veremem, kendi uykumdan da fedakârlık edemem. Hemen yakın bir otele.
◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Böyle hafiften... Uyandırırım herhalde. Ya da ne bileyim mutlu mesutsa, dokunmam aslında. Hiç sorun yok.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Tabii ki telefon-YouTube-sosyal medya. Ama onları da pijama-terlikle yapıyorum.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Deli gibi iyi bir uyku!
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Güneş mi, ay mı?
- Ay.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Twitter.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Tavla.