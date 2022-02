Cenk Eren: Keşke hiç magazin programı yapmasaydım

Haberin Devamı

◊ “Repertuar” adlı serinizde şarkılarını seslendirdiklerinizden hangisine kendinizi daha yakın hissettiniz: Tanju Okan mı, Ferdi Özbeğen mi?

- Aslında kendime yakın hissetmekten ziyade, ikisinden de bir şeyler buldum kendimde. İkisinden de etkilendim. Ferdi’nin nafliği, Tanju’nun o muhteşem yorumculuğu...

- Peki serideki hangi albümün geri dönüşü daha büyük oldu: Selda Bağcan mı, Barış Manço mu?

- Selda Bağcan’ın.



- Ankara Radyosu’nu keşke bırakmasaydım, biraz daha devam edebilseydim... Çok üzgünüm bunun için. Ama maalesef o zamanki şartlar sahneye itti beni.- İkisi de değil. Pişmanım. Yemek ve magazin programı yapmasaydım daha iyi olurmuş. Ben bir şarkıcıydım. Kendi arkadaşlarımla ilgili magazinsel konular konuşmam doğru değildi.- İlk göz ağrım My Pavyon’du. Çok enteresan bir konseptti. Orada olağanüstü yıllar geçirdik. Ben de arkadaşlarım da çok eğlenmiştik My Pavyon’da.- Bilmem... Ata Demirer herhalde. Şarkı da söylebildiği için onu tercih ederdim.

Nükhet Duru’dan çok şey öğrendim

◊ Kişiliğinize hangisi daha çok damga vurmuştur: “Sahne ismi babanız” Murathan Mungan mı, birlikte program ve albüm yaptığınız Nükhet Duru mu?

- Uzun dönemler birlikte çalıştığımız için Nükhet Duru. Sahne anlamında, hayat anlamında çok şey öğrenmişimdir.



- Filiz Hanım’ı çok severim. Çok, çok severim. Çok zarif bir kadın. Ama tabii ki Yeşilçam dendiğinde Türkan Sultan.- Bak bu sorun yanlış bence. İkisini aynı döneme denk getiremeyiz ki. Farklı yılların aktörleri. Ama seç diyeceksen ki diyorsun... Ediz Hun o zaman.- E yok, ikisiyle de istemezdim. (Gülüyor) Madem seçmem şart, Yıldız’ı alayım ben. Hem de arkadaşım...

HAYAT BİLGİSİ

Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder

◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- Kesinlikle aksiyon filmi olurdu. 30 senedir bitmeyen bir aksiyonum var.

◊ 3 Şubat Kova erkeği... Nesinden daha çok çektiniz: Dediğim dediklikten mi, fazla kibarlıktan mı?

- Fazla kibarlıktan.

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder... Ben maalesef hep içgüdülerimle hareket ediyorum ama birazcık da mantık lazım yani.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Gece adamı olduğum için kafam gece daha iyi çalışıyor. Bütün planlarımı gece yaparım.

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Tabii ki getirir. Sıkıntısı olmayan insan mutludur. İlle de mutludur denemez ama para önemli. Parasız hakikaten saadet olmuyor.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- Fakir ama yakışıklı doğmak. Daha güzel bir şey bu.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Geçmişim çok keyifliydi, çok mutluydum. Geleceğin ne olacağını bilmiyorum. Bilmediğim bir şeye gitmek de istemezdim. Geçmişe gidip orada kalabilirdim.

◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?

- Negatif ama ilginç insanlar. Beni hep daha çok eğlendirmişlerdir.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Şimdi kimin hatrına binaen? Orası ayrı tabii ama... Kimse kusura bakmasın, hatır için çiğ tavuk falan asla yemem.

KÜÇÜK KEYİFLER

İskender, mantı, makarna... Üçü birden!

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- Sana şöyle söyleyeyim, yanına bir tabak da makarna koy, üçü birden! (Gülüyor)

◊ Peki İstanbul’un... Yemekleri mi, sesleri mi?

- (Gülüyor) Sanki sesleri... Dünyanın başka hiçbir yerinde duyamayacağınız, bir sürü değişik ses duyarsınız İstanbul’da. Çok başka bir şehir.

◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Hiç Anadolu tarafında oturmadım. Hep Avrupa yakasında yaşadım. Onun için Avrupa yakası.

◊ Tatillerden... Bodrum mu, Çeşme mi?

- İkisi de, çalıştığım için güzel yerler ama benim gönlümde yatan her zaman Ayvalık’tır, Cunda’dır.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- A zor soru. Orman-ağaç- temiz hava... Bana daha cazip geliyor.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Bunun cevabı net: Rakı-balık-Ayvalık. Tartışmaya da kapalı.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Deniz mahsullerinden vazgeçerdim.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- İkisine de. Mümkünse ikisiyle de oturmak istemem. Yok, ille bir tercihse gevezeye diyelim.

◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?

- Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden biri: Tren yolculuğu. Kesin.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- E günbatımı daha romantik şimdi. Değil mi? Bana mı öyle geliyor?

◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?

- Kahveciyim. Ama akşamüzerleri çay severim. Çay da fincanda değil, tavşankanı rengini görebileceğim cam bardakta olacak.



ÖZEL MESELELER

Affederim ama asla unutmam

◊ Yeni single’ınız “Kadife Örtü”... Kadife, masaya mı daha çok yakışır, yatağa mı?

- Ay harika soru. (Gülüyor) Bence siyah, ince, kadife bir yatak örtüsü güzel olurdu.

◊ Madem işletmecisiniz söyleyin bakalım... Gece hayatında hangisi daha çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak elbette. O flörtöz bir durum oluyor; gördü mü, görmedi mi, baktı mı, bakacak mı... Bunlar tabii güzel haller bence.

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Ya ben sonbahar adamıyım. O sarı sarı yapraklar yerlere dökülecek falan... Beni benden alır.

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?

- Hmm... “Kimler geldi, kimler geçti” diyeceğiz tabii buna: Ajda eşlik eder.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- E her aşkımın kötü bitmesi tabii. Kim ister aşklarının kötü bitmesini? Ama öyle bitti benimkiler maalesef. (Gülüyor)

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Yaa... Herhalde nefret derim ben buna. Yani âşıkken çok tatlısınız, bittiği zaman nefret ediyorsunuz falan bu sefer.

◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

- Tabii ki birinin omzunda ağlamak. O sana bir güven verir. Sevdiğin birinin omzunda ağlamak daha doğrusu.

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Affederim, kinci değilimdir. Ama asla unutmam.

◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?

- Ne şeytani bir soru... Ben sevgilimin akılını okuyabilmek isterdim.

GÜNDELİK HALLER

Horlayan varsa otele giderim

◊ Az tanıdığınız birine... Telefon mu, mesaj atmak mı?

- Aaa mesaj atarım. Zarafet onu gerektirir bence. Telefonda konuşmak olmaz. Belki o anda müsait değil? Müsaitse o döner zaten sana.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Hemen evden çıkar bir otele giderim. Gerçekten uyandıramayacağım ya da uyandırırsam üzüleceğini düşündüğüm bir misafirimse yani. Ona da rahatsızlık veremem, kendi uykumdan da fedakârlık edemem. Hemen yakın bir otele.

◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?

- Böyle hafiften... Uyandırırım herhalde. Ya da ne bileyim mutlu mesutsa, dokunmam aslında. Hiç sorun yok.

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Tabii ki telefon-YouTube-sosyal medya. Ama onları da pijama-terlikle yapıyorum.

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Deli gibi iyi bir uyku!

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Güneş mi, ay mı?

- Ay.

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- Twitter.

◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Nâzım.

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Köpek.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Tavla.