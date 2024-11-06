Cengizhan Sabuncu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Sibel Can 12 yıllık dostunu yitirdi!

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Türk eğlence dünyasında tanınan bir figür olan Cengizhan Sabuncu, özellikle Sibel Can’ın menajeri olarak uzun yıllar boyunca sanat dünyasında önemli bir yer edindi. Sanatçıların sahne organizasyonlarından menajerlik işlerine kadar pek çok alanda görev alan Sabuncu, çalışma azmi ve sanatçılarla kurduğu güçlü ilişkilerle tanınmaktaydı. 55 yaşında yaşamını yitiren Sabuncu’nun ölümü, başta Sibel Can olmak üzere pek çok sanatçı dostunu yasa boğdu. Peki, Cengizhan Sabuncu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

CENGİZHAN SABUNCU KİMDİR?

Cengizhan Sabuncu, 1969 doğumlu olup, Türkiye'nin tanınmış menajerlerinden biridir. Sanat dünyasında özellikle Sibel Can’ın menajerliğini yapmasıyla öne çıkmıştır. Sabuncu, sahne dünyasında başarılı organizasyonlara imza atarak sanatçılarla yakın işbirliği içerisinde çalıştı. Sanat dünyasında hem iş disiplini hem de sanatçılarla kurduğu profesyonel ilişkilerle bilinen Sabuncu, kanser hastalığı nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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CENGİZHAN SABUNCU KARİYERİ

Cengizhan Sabuncu, eğlence sektöründe çeşitli görevler üstlenerek önemli bir kariyer inşa etti. Özellikle Sibel Can’ın menajeri olarak tanınan Sabuncu, sanatçının kariyerini destekleyen organizasyon ve iş planlamalarında aktif rol aldı. Bunun yanı sıra Sabuncu, tanınmış sanatçılarla çalışarak müzik dünyasında önemli etkinlikler ve sahne organizasyonları gerçekleştirdi. Uzun yıllara dayanan menajerlik kariyerinde, disiplinli çalışmaları ve sanatçılarla geliştirdiği güçlü iş ilişkileri sayesinde sektörde saygı duyulan bir isim oldu.