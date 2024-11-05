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Cengizhan Sabuncu 55 yaşında hayatını kaybetti... Tanyeli'den duygusal veda: Beni beklerken sen...

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#Cengizhan Sabuncu#Tanyeli#Kanser
Cengizhan Sabuncu 55 yaşında hayatını kaybetti... Tanyeliden duygusal veda: Beni beklerken sen...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 16:40

'Birebir Şov Grubu' ile tanınan Cengizhan Sabuncu, bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybetti.

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Yakın dostunun vefatıyla sarsılan Tanyeli, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınlandı.

"Ahhh Cengizhan'ım canım yanıyor tarifi yok ki ifade edebileyim...
Hastaneye gelip bütün bir gün yanımda kaldın, tesbihler çektin benim şifam için, nasıl bir fani dünya bu, nasıl ani ölüm bu .
Telefonuma cevap vereydin keşke şu 2 aydır ilk defa doktorumun hafta sonu ev izni oldu, o da zaten burnumuzdan geldi hastaneye geri döndük .
Keşke telefonuma cevap vereydin yarım saat olsa yüzünü göreydim ama ne sen ,ne de ben nereden bilecektik ki böyle ani ,bu kısacık zamana yazılmış bir ayrılık ...
Allahım annene ve biz sevenlerine, tüm dostlarına sabır versin .
Mekanın cennet olsun Cengizhan.
Ahhh ciğerimizi yaktın 35 yıllık arkadaşım, kardeşim, sırdaşım çok üzgünüm ve inanamıyorum beni beklerken sen."

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Tanyeli, 2 senedir pankreas kanseri ile mücadele ediyor.

Cengizhan Sabuncu 55 yaşında hayatını kaybetti... Tanyeliden duygusal veda: Beni beklerken sen...

Selen Görgüzel bu fotoğrafı "Nereden bilecektik son görüşmemiz olduğunu, ah Cengizhan..." notuyla paylaştı...

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#Cengizhan Sabuncu#Tanyeli#Kanser

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