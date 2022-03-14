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Cengiz Coşkun kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Cengiz Coşkun kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı

Cengiz Coşkun, kariyeri ve hayatı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Dizileri, filmleri ile merak edilen Cengiz Coşkun, tarih ve askeri temalı yapımlarda gösterdiği başarılarla dikkat çekti. Peki, Cengiz Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Cengiz Coşkun filmleri ve dizileri hakkında bazı bilgiler

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Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982, İstanbul doğumlu aslen Bulgaristan göçmeni olan Türk model ve oyuncudur.

Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı. Kariyerinde yer aldığı en büyük proje ise 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'dür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamaktadır.

Cengiz Coşkun, son olarak 2014 yılında TRT 1 de yayınlanmaya başlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle birlikte hayran kitlesini arttırmış kariyerinin en iyi projesine Turgut Alp karakterine Hayat vererek imza atmıştır.

FİLMLERİ

YılFilmRol
2012Fetih 1453Giovanni Giustiniani
2012DağÜsteğmen Tuğrul Tümen
2016ÇekmecelerAli
2019Malazgirt 1071Sultan Alparslan
2023Yavuz: Adaletin Kılıcı::Yavuz Sultan Selim

DİZİLERİ

YılDiziRol
2005Rüzgarlı Bahçe::Mertcan
2005NehirUmut
2006Candan ÖteKaan Atalay
2006DoktorlarMert Eriç
2009Hicran YarasıTarık
2013Survivor Ünlüler - GönüllülerKendisi (Yarışmacı)
2014-2019Diriliş "Ertuğrul"Turgut Alp
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