Cengiz Coşkun kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982, İstanbul doğumlu aslen Bulgaristan göçmeni olan Türk model ve oyuncudur.
Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı. Kariyerinde yer aldığı en büyük proje ise 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'dür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamaktadır.
Cengiz Coşkun, son olarak 2014 yılında TRT 1 de yayınlanmaya başlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle birlikte hayran kitlesini arttırmış kariyerinin en iyi projesine Turgut Alp karakterine Hayat vererek imza atmıştır.
FİLMLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|2012
|Fetih 1453
|Giovanni Giustiniani
|2012
|Dağ
|Üsteğmen Tuğrul Tümen
|2016
|Çekmeceler
|Ali
|2019
|Malazgirt 1071
|Sultan Alparslan
|2023
|Yavuz: Adaletin Kılıcı::
|Yavuz Sultan Selim
DİZİLERİ
|Yıl
|Dizi
|Rol
|2005
|Rüzgarlı Bahçe::
|Mertcan
|2005
|Nehir
|Umut
|2006
|Candan Öte
|Kaan Atalay
|2006
|Doktorlar
|Mert Eriç
|2009
|Hicran Yarası
|Tarık
|2013
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler
|Kendisi (Yarışmacı)
|2014-2019
|Diriliş "Ertuğrul"
|Turgut Alp