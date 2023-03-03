Cengiz Bozkurt, 3 haftadır afet bölgesinde

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YIKIMI GÖRDÜM
Cengiz Bozkurt, ‘Dayanışma Gönüllüleri’ grubuyla yardım çalışmalarına katılıyor. Deprem sonrası ilk Kahramanmaraş’a gittiğini anlatan oyuncu, “Önce eşimin köyü Çiğli’ye gittik. Odun ve erzak ulaştırdık. Şehrin merkezindeki yıkımı da gördüm. Canlı görünce felaketi daha iyi anladık. Ardından Pazarcık, Adıyaman ve Hatay’a geçtim. Samandağ, Defne ve Antakya merkezde 5’er, 6’şar gün kalıp İskenderun’a gittim” dedi.
Yemek dağıtıp erzak taşıyan Cengiz Bozkurt, elinden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalıştığını söylüyor.