Cengiz Bozkurt, 3 haftadır afet bölgesinde

Haberin Devamı

YIKIMI GÖRDÜM



Cengiz Bozkurt, ‘Dayanışma Gönüllüleri’ grubuyla yardım çalışmalarına katılıyor. Deprem sonrası ilk Kahramanmaraş’a gittiğini anlatan oyuncu, “Önce eşimin köyü Çiğli’ye gittik. Odun ve erzak ulaştırdık. Şehrin merkezindeki yıkımı da gördüm. Canlı görünce felaketi daha iyi anladık. Ardından Pazarcık, Adıyaman ve Hatay’a geçtim. Samandağ, Defne ve Antakya merkezde 5’er, 6’şar gün kalıp İskenderun’a gittim” dedi.

Haberin Devamı

Cengiz Bozkurt, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Bağışçıların gönderdiği çadır ve erzakları insanlara ulaştırıyoruz. Buradaki insanlarla da istişare ederek yaraları sarmaya çalışıyoruz. Vicdanı olan bir sürü genç arkadaşla buradayız. Hayat normale döndü gibi görünüyor ama normale dönmüş değil. Ben barınma, yemek gibi konularda destek sunmaya çalışıyorum. İhtiyaç olduğu sürece yardım etmeyi sürdüreceğim.”

Yemek dağıtıp erzak taşıyan Cengiz Bozkurt, elinden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalıştığını söylüyor.