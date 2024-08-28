Usta oyuncu evlat acısıyla sarsılmıştı... Cenaze töreninde tepki çeken görüntü!

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“Mahallenin Muhtarları” dizisiyle hafızalara kazınan ve birçok yapımda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer, evlat acısıyla sarsıldı. 81 yaşındaki sanatçının kanser hastası oğlu Atilla Tamer yaşamını yitirdi. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Atilla Tamer’in durumu ciddileşmiş ve Cihat Tamer, oğlu için kan anonsu yapmıştı.

Durumu ağırlaşan Atilla Tamer önceki gece hayatını kaybetti. Cihat Tamer, sevenlerine ve yakınlarına acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Atilla Tamer son yolculuğuna dün uğurlandı.

Tamer, Ataköy Ömer Duruk Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy’deki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Cihat Tamer’in sanat dünyasından dostları da katıldı.

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Tamer'i bu acı gününde yakın dostu Zihni Göktay yalnız bırakmadı. Atilla Tamer'in cenaze töreninde de selfie rezaleti devam etti.

Cenaze törenine katılan TRT sanatçısı Turhan Öğe'nin acılı günde usta tiyatrocu Zihni Göktay’la selfie çekmeye çalıştığı anlar sosyal medyada tepki çekti.