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Usta oyuncu evlat acısıyla sarsılmıştı... Cenaze töreninde tepki çeken görüntü!

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#Cihat Tamer#Atilla Tamer#Zihni Göktay
Usta oyuncu evlat acısıyla sarsılmıştı... Cenaze töreninde tepki çeken görüntü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 13:56

Oyuncu Cihat Tamer’in kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan TRT sanatçısı Turhan Öğe'nin acılı günde usta tiyatrocu Zihni Göktay’la selfie çekmeye çalıştığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

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“Mahallenin Muhtarları” dizisiyle hafızalara kazınan ve birçok yapımda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer, evlat acısıyla sarsıldı. 81 yaşındaki sanatçının kanser hastası oğlu Atilla Tamer yaşamını yitirdi. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Atilla Tamer’in durumu ciddileşmiş ve Cihat Tamer, oğlu için kan anonsu yapmıştı.

Usta oyuncu evlat acısıyla sarsılmıştı... Cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Durumu ağırlaşan Atilla Tamer önceki gece hayatını kaybetti. Cihat Tamer, sevenlerine ve yakınlarına acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Atilla Tamer son yolculuğuna dün uğurlandı.

Tamer, Ataköy Ömer Duruk Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy’deki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Cihat Tamer’in sanat dünyasından dostları da katıldı.

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Usta oyuncu evlat acısıyla sarsılmıştı... Cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Tamer'i bu acı gününde yakın dostu Zihni Göktay yalnız bırakmadı. Atilla Tamer'in cenaze töreninde de selfie rezaleti devam etti.

Cenaze törenine katılan TRT sanatçısı Turhan Öğe'nin acılı günde usta tiyatrocu Zihni Göktay’la selfie çekmeye çalıştığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

Usta oyuncu evlat acısıyla sarsılmıştı... Cenaze töreninde tepki çeken görüntü

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#Cihat Tamer#Atilla Tamer#Zihni Göktay

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