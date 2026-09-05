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'Evimizin daimi misafiri... Çok saçma değil mi Serji?'

Güncelleme Tarihi:

#Serhat Kılıç#Veda Yurtsever#Ayşegül Aldinç
Evimizin daimi misafiri... Çok saçma değil mi Serji
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 19:41

Oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki Kılıç'ın vefatı dostlarını yasa boğdu.

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VEDA YURTSEVER

Ah be Serji... Ankara, gençliğim, evimizin daimi ve neşeli misafiri, eğlenceli ve bol sohbetli, taklitli sofralarımız, Aspava, Heberler... Ne çok anı ne çok kahkaha, gerçekten çok kahkaha... Şimdi cenazenin peşine düştük hepimiz, çok saçma değil mi? Serji çok saçma be...

SİNAN ALBAYRAK

Mekanın cennet olsun inşaAllah. Çok acılar, çok sıkıntılar çektin. Tanıdığım en yetenekli en deli oyuncu oldun. Ankarada ikimizde öğrenciyken tanıdım seni. Daha bu sabah geçmiş olsun mesajı attım sana. Meğer çoktan geçmiş.. Kalanlara sabır.

Evimizin daimi misafiri... Çok saçma değil mi Serji

SÜHA UYGUR

Çok erken oldu kardeşim.
Sözün bittiği yerdeyiz…
Cennet mekanın olsun, gittiğin yerde huzuru bulmanı diliyorum.
Çok ama çok üzgünüm…

CEYHUN FERSOY

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Evimizin daimi misafiri... Çok saçma değil mi Serji

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ne diyeceğimi bilemiyorum…
Son derece yetenekli, yaptığı her işte çok başarılı, sağlam dost ve arkadaş Serhat’cım benim.
En verimli çağında bu veda…
İnanamıyorum.
Çok üzgünüm.
Huzur içinde uyu; rahmetle…

ZEYNEP TANDOĞAN

Serhat Mustafa Kılıç vefat etmiş. Allah rahmet eylesin çok ama çok üzülüdüm.Seksenler'in Ergun Plak karakterini müthiş canlandırmıştı senelerce...

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#Serhat Kılıç#Veda Yurtsever#Ayşegül Aldinç

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