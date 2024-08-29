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Cemre Kemer'den 'Hepsi' çıkışı: Kabak benim başıma patlıyor

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#Cemre Kemer#Hepsi#Gülçin Ergül
Cemre Kemerden Hepsi çıkışı: Kabak benim başıma patlıyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 08:18

Dağılan Hepsi’nin üyelerinden Cemre Kemer, grubun son dönemde polemiklerle gündeme gelmesinden Gülçin Ergül’ü sorumlu tuttu: “Nedense birinin single zamanı bu olaylar patlak veriyor!”

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7-24 ÇOCUK BAKIYORUM

2009 yılında dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. İki çocuk annesi şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine “Bu ara 7-24 çocuk bakıyorum. Onun dışında bir şey yaptığım yok” dedi.

Hepsi grubunun belgeselinin çekileceği öne sürülmüş, Gülçin Ergül projeye sıcak bakmadığını açıklayınca Yasemin Yürük’le polemik yaşamıştı. Cemre Kemer, konu hakkında ne düşündüğü sorulunca tepkili konuştu:

Cemre Kemerden Hepsi çıkışı: Kabak benim başıma patlıyor

BENİ ‘KÖTÜ KIZ’ GÖRÜYORLAR

 “İnsanlar biz köpürtüyoruz zannediyor. Halbuki nedense birinin single zamanı bu olaylar patlak veriyor. Aramızdan biri dayanamayıp cevap veriyor, sonra olay köpürüyor. Ben hep sonradan görüyorum ama kabak benim başıma patlıyor!”

“Beni aralarındaki en kötü kız görüyorlar, ‘Her şey bundan çıkmıştır’ diyorlar ama aslında o sırada benim gecem gündüzüm karışmış durumda. En asi duran bendim, ondan mıdır bilmiyorum.”

 

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#Cemre Kemer#Hepsi#Gülçin Ergül

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