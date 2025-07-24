Cemre Baysel'in moral tatili

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AYRILIĞIN ARDINDAN

2022’de ilişkilerini noktalayan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, 1.5 yıl sonra barışmıştı. Ancak 1 ay kadar önce çiftten sevenlerini üzen bir haber geldi; ilişki yeniden sona erdi. Ayrılığın ardından tatile çıkıp önce Bodrum’a, sonra Yunanistan’a giden Cemre Baysel, önceki gün yine Bodrum’da görüntülendi.

TAKİBİ BIRAKTI

Öykü Çelik’le beraber Maçakızı Otel’in plajında objektife yansıyan oyuncu, uzun süre telefonuyla ilgilendi. Baysel durgun haliyle dikkat çekti. Öte yandan ayrılmalarına rağmen Instagram’da birbirini takip etmeyi sürdüren Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz karşılıklı olarak takipleşmeyi bıraktı.

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