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Cemre Baysel'in moral tatili

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#Cemre Baysel#Aytaç Şaşmaz#Bodrum
Cemre Bayselin moral tatili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 08:13

Aytaç Şaşmaz’la ilişkisini noktalayan Cemre Baysel, Bodrum tatilinde görüntülendi. Arkadaşı Öykü Çelik’le beraber plaja giden oyuncu, durgun ve düşünceli haliyle dikkat çekti.

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AYRILIĞIN ARDINDAN

2022’de ilişkilerini noktalayan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, 1.5 yıl sonra barışmıştı. Ancak 1 ay kadar önce çiftten sevenlerini üzen bir haber geldi; ilişki yeniden sona erdi. Ayrılığın ardından tatile çıkıp önce Bodrum’a, sonra Yunanistan’a giden Cemre Baysel, önceki gün yine Bodrum’da görüntülendi.

Cemre Bayselin moral tatili

TAKİBİ BIRAKTI

Öykü Çelik’le beraber Maçakızı Otel’in plajında objektife yansıyan oyuncu, uzun süre telefonuyla ilgilendi. Baysel durgun haliyle dikkat çekti. Öte yandan ayrılmalarına rağmen Instagram’da birbirini takip etmeyi sürdüren Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz karşılıklı olarak takipleşmeyi bıraktı. 

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Cemre Bayselin moral tatili

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#Cemre Baysel#Aytaç Şaşmaz#Bodrum

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