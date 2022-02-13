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Cemil Özbayer kimdir? İşte oyuncu Cemil Özbayer'in biyografisi

#Cemil Özbayer#Cemil Özbayer Kimdir
Cemil Özbayer kimdir İşte oyuncu Cemil Özbayerin biyografisi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer (67), son yolculuğuna uğurlandı. Oyunculuğunun yanı sıra pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan usta sanatçı Cemil Özbayer, 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Peki, Cemil Özbayer kimdir?

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Cemil Özbayer, 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer; Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan ders aldı. Konservatuvarda öğrenci olduğu sıralarda Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan Özbayer, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.

'Bizim Aile', 'Büyük Buluşma', 'Kuşdili', 'Hakkını Helal Et', 'Milat' ve 'Kollama'nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan Özbayer, 2007'de 'Hacı Bayram Veli' ve 2011'de 'Berlin Kaplanı' sinema filmlerinde de yer aldı.

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