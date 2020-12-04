Cemal Hünal kimdir nereli kaç yaşında? Cemal Hünal dizileri ve filmleri
Cemal Hünal, Survivor 2021 kadrosuna dahil olan ilk isim olarak açıklanmasının ardından biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Cemal Hünal kimdir nereli ve kaç yaşında sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Cemal Hünal filmleri ve dizileri hangileri? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.
CEMAL HÜNAL DİZİLERİ
- Asi (2007-2009) - Kerim
- Kış Masalı (2009) - Ali Murat
- Adanalı (2010) - Alex
- Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
- Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
- Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
- Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
- Paramparça (2014) - Alper
- Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
- Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
CEMAL HÜNAL FİLMLERİ
- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
- Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
- Atçalı Kel Mehmet (2017)
- Kırmızı (2015) - Umut
- Günce (2013) - Cengiz
- Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
- Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
- Ayaz (2012) - Şahin
- Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
- Peşpeşe - (2010) - Bora
- Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
- Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
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