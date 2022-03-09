Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Cemal Güzelci hakkında bilgiler

#Cemal Güzelci#Cemal Güzelci Nereli
Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor Cemal Güzelci hakkında bilgiler

Cemal Güzelci, Hülya Avşar ile birliktelik sonrası araştırılan isim olmaya başladı. Uzun bir aradan sonra Hülya Avşar ile yakın olarak görüntülenen ilk isim olan Cemal Güzelci, kariyeri ve hayatı ile merak edildi. Peki, Cemal Güzelci kimdir? İşte, Cemal Güzelci hakkında merak edilen bazı detaylar

Haberin Devamı

Cemal Güzelci Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Derlüks, deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır. Aynı zamanda Toprak yenilenebilir enerji de holding iştirakleri arasında yer almaktadır. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemal Güzelci#Cemal Güzelci Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu