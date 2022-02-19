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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor?

#Cemal Güzelci#Cemal Güzelci Nereli#Cemal Güzelci Kaç Yaşında
Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor

Cemal Güzelci, Hülya Avşar ile görüntülendikten sonra araştırılan isim olmaya başladı. Uzun bir aradan sonra Hülya Avşar ile yakın olarak görüntülenen ilk isim olan Cemal Güzelci, kariyeri ve hayatı ile merak edildi. Peki, Cemal Güzelci kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

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Cemal Güzelci Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Derlüks, deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır. Aynı zamanda Toprak yenilenebilir enerji de holding iştirakleri arasında yer almaktadır. 

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