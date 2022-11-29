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Cem Yılmaz'ın nafaka indirimi davasına ret! İşte Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka...

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#Cem Yılmaz#Ahu Yağtu#Kemal Yılmaz
Cem Yılmazın nafaka indirimi davasına ret İşte Ahu Yağtuya ödeyeceği nafaka...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 10:15

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İstinaf mahkemesi 70 bin Türk lirası olarak kabul edilen kararı bozarak, 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti.

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Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı.

2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı. Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.

Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

Cem Yılmazın nafaka indirimi davasına ret İşte Ahu Yağtuya ödeyeceği nafaka...

İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

İstinaf mahkemesi başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.

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