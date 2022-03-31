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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında karar

#Cem Yılmaz#Ahu Yağtu#Nafaka
Cem Yılmazın eski eşi Ahu Yağtuya açtığı nafaka azaltılması davasında karar

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin TL olmasını talep ettiği davada karar çıktı. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL nafaka ödemesine karar verdi. Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemişti.

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İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararında, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

NAFAKAYI TÜRK LİRASI OLARAK ÖDEMEK İSTEMİŞTİ
Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

Cem Yılmazın eski eşi Ahu Yağtuya açtığı nafaka azaltılması davasında karar
ANLAŞARAK BOŞANMIŞLARDI

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Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya 3 de gayrimenkul vermişti.

Cem Yılmaz, oğlunun annesine 2013 model Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye Park ve Loft'ta birer gayrimenkulun dışında iki ayrı yerin aylık 30 bin lira ve 6 bin 500 dolar olan kira gelirini de eski eşine tahsis etmişti.

Cem Yılmazın eski eşi Ahu Yağtuya açtığı nafaka azaltılması davasında karar

 

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#Cem Yılmaz#Ahu Yağtu#Nafaka

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