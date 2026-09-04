Cem Yılmaz'dan haber var: Beni yine kurtardınız...

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Geçtiğimiz hafta Ayvacık'taki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılmış, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ünlü şovmene anjiyo yapılmıştı.

Doktorlarının 'Bir insanın geçirebileceği en yüksek seviyedeki kalp krizini geçirdi' dediği Yılmaz, 3 gün önce hastaneden taburcu oldu.

Cem Yılmaz, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Evet Sigarayı bıraktım , kiloyu verdim… İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :)) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim…. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın… Damar çok önemli... "

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Yılmaz, kulak memesindeki çizginin gündem olmasını ise ti'ye aldı:

"Bariz bir böbrek yetmezliği... Kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim. Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım"