×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Cem Yılmaz'dan haber var: Beni yine kurtardınız...

Güncelleme Tarihi:

#Cem Yılmaz#Kalp Krizi#Anjiyo
Cem Yılmazdan haber var: Beni yine kurtardınız...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 13:34

Geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo yapılan ve hastaneden taburcu edilen Cem Yılmaz sağlık durumu paylaştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta Ayvacık'taki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılmış, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ünlü şovmene anjiyo yapılmıştı.

Doktorlarının 'Bir insanın geçirebileceği en yüksek seviyedeki kalp krizini geçirdi' dediği Yılmaz, 3 gün önce hastaneden taburcu oldu.

Cem Yılmaz, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Evet Sigarayı bıraktım , kiloyu verdim… İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :)) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim…. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın… Damar çok önemli... "

Haberin Devamı

Yılmaz, kulak memesindeki çizginin gündem olmasını ise ti'ye aldı:

"Bariz bir böbrek yetmezliği... Kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim. Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım"

Cem Yılmazdan haber var: Beni yine kurtardınız...

Gözden KaçmasınKalp krizi geçirmişti... Cem Yılmazdan ailesiyle ilk paylaşımKalp krizi geçirmişti... Cem Yılmaz'dan ailesiyle ilk paylaşımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Yılmaz#Kalp Krizi#Anjiyo

BAKMADAN GEÇME!