Cem Yılmaz'a Çatalca'da özel garaj

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EMEL SAYIN’DAN ALMIŞTI



Cem Yılmaz, 2021 yılında ünlü sanatçı Emel Sayın’ın Çatalca’ya bağlı Yalıköy’de bulunan villasını satın almış, evin dekorasyonunu eski aşkı Lal Dedeoğlu’nun sevgilisi mimar Deniz Duru’ya yaptırmıştı.

İki Kangal köpeği beslediği villasında sık sık vakit geçiren ünlü şovmen, birçok projesinin senaryosunu da orada yazdığını dile getirmişti. Yalıköy sakinleriyle de arasının hayli iyi olduğu öğrenilen ünlü şovmen, bölgede bir yatırım daha yaptı.

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ALT KATI STÜDYO OLACAK



Cem Yılmaz’ın Yalıköy İlkokulu’nun hemen arkasında bulunan araziyi yaklaşık 2 yıl önce satın aldığı ve alanda hummalı bir inşaat çalışması başlattığı ortaya çıktı.

Tabelasında Yılmaz’ın adının bulunduğu arazide şimdilerde modern mimarisiyle dikkat çeken dev bir çelik konstrüksiyon yapı yükseliyor.

İddiaya göre Yılmaz bu yeni yapıyı değerli klasik otomobil koleksiyonu için tasarlattı. Çelik yapının alt katı ise butik bir çekim stüdyosu haline getirilecek.