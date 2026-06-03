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Cem Yılmaz'a Çatalca'da özel garaj

Güncelleme Tarihi:

#Cem Yılmaz#Yalıköy#Emel Sayın
Cem Yılmaza Çatalcada özel garaj
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 07:58

Otomobil tutkusuyla bilinen ve garajında milyonluk araçlar bulunan Cem Yılmaz, Yalıköy’de dev bir çelik konstrüksiyon yapı inşa ettiriyor. Yapının ana bölümü, ünlü komedyenin klasik otomobil koleksiyonuna ev sahipliği yapacak.

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EMEL SAYIN’DAN ALMIŞTI

Cem Yılmaz, 2021 yılında ünlü sanatçı Emel Sayın’ın Çatalca’ya bağlı Yalıköy’de bulunan villasını satın almış, evin dekorasyonunu eski aşkı Lal Dedeoğlu’nun sevgilisi mimar Deniz Duru’ya yaptırmıştı.

Cem Yılmaza Çatalcada özel garaj

İki Kangal köpeği beslediği villasında sık sık vakit geçiren ünlü şovmen, birçok projesinin senaryosunu da orada yazdığını dile getirmişti. Yalıköy sakinleriyle de arasının hayli iyi olduğu öğrenilen ünlü şovmen, bölgede bir yatırım daha yaptı.

Cem Yılmaza Çatalcada özel garaj

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ALT KATI STÜDYO OLACAK

Cem Yılmaz’ın Yalıköy İlkokulu’nun hemen arkasında bulunan araziyi yaklaşık 2 yıl önce satın aldığı ve alanda hummalı bir inşaat çalışması başlattığı ortaya çıktı.

Cem Yılmaza Çatalcada özel garaj

Tabelasında Yılmaz’ın adının bulunduğu arazide şimdilerde modern mimarisiyle dikkat çeken dev bir çelik konstrüksiyon yapı yükseliyor.

Cem Yılmaza Çatalcada özel garaj

İddiaya göre Yılmaz bu yeni yapıyı değerli klasik otomobil koleksiyonu için tasarlattı. Çelik yapının alt katı ise butik bir çekim stüdyosu haline getirilecek.

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#Cem Yılmaz#Yalıköy#Emel Sayın

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