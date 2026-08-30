Cem Yılmaz son sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi!

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EVİNDE RAHATSIZLANDI

Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyoya alındı.

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DÜN AKŞAM OPERASYON GEÇİRDİ

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası tıkalı olan damarına müdahale edildi. Dün akşam gerçekleştirilen operasyonun ardından Yılmaz, tedbir amacıyla koroner yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

Yılmaz'ın Ayvacık Devlet Hastanesi’nde gerekli müdahalelerinin öncelikle, hızlı ve iyi bir şekilde yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Sonrasında saat 20.30 gibi üniversite hastanesine intikal etti. Ayvacık’tan haber bize ilk geldiği anda acil servisimiz, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yaptı. Cem Bey'i hızlıca karşıladık. Hemen müdahale edildi. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale edildi. Şükürler olsun şu an için iyi. Biz biraz önce Rektör Yardımcımız, Ercan Hocamız, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hep birlikte ziyaret ettik. Şükürler olsun şu an için genel sağlık durumu iyi. Hatta gayet iyi bir şekilde espri yapıyor. Sağlığa yapılan yatırım önemli. Biz de sayın hocalarımızdan gelen talepler doğrultusunda anjiyo cihazımızı yenilemiştik. Şükürler olsun yeni cihazın sayesinde atlattık. Kontrol altında. Eğer her şey yolunda giderse hocam zaten gerekli açıklamayı yapacak birazdan. Servisi alacağız ve sağlığına inşallah kavuşacak. Allah beterinden korusun. Tabi ki devletimizin imkanlarıyla müdahale ettik. Ziyaretten sonra Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile de görüştüm. Kendilerinin selamı var. Konuyla ilgili sürekli takip, haberleşme halindeyiz" dedi.

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DOKTORU: İKİ GÜN İÇİNDE TABURCU EDEBİLİRİZ

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit de bugün Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Akşit, kalp krizine bağlı gelişebilecek komplikasyonlara karşı Yılmaz'ın yoğun bakımda tutulduğunu belirterek, “Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonların gelişme ihtimaline karşın yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hâlâ kan sulandırıcı ilaçları var. 24 saati doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın durumunun planlandığı şekilde ilerlemesi halinde bir iki gün içerisinde taburcu edilebileceğini söyleyen Akşit, “Her şey planlandığı gibi giderse bir iki gün içinde de taburcu edeceğiz” dedi.

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'GEREKLİ MÜDAHALE VAKİT KAYBETMEDEN YAPILDI'

Can Yılmaz ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşi Cem Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu belirtip, "Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.