'Cem Karaca’nın Gözyaşları' tartışmaları sürüyor... 3.5 milyon TL’ye vizyondan kalkar

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Film geçen cuma vizyona girdi, ancak merhum sanatçının eşi İlkim Karaca’nın yaptığı başvuru sonucu mahkemeden durdurma kararı çıktı. Yapımcı Aytaç Ağdağ, filmin halen vizyonda olduğunu belirterek süreç hakkında bilgi verdi:

“Müziklerin tüm haklarını ödedik, buna rağmen böyle bir ara karar çıktı. Mahkeme, gösterimin durdurulması için İlkim Karaca’dan 3 milyon 500 bin lira teminat talep etti. Bu teminatı yatırırsa filmin gösterimi durur. Yatırmazsa devam eder. Gösterim durursa o 3 milyon 500 bin lira bize verilecek ama harcadığımız 90-95 milyon liranın yanında bu rakam ne ki?”



Filme danışmanlık yapan Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca da önceki gün bir basın toplantısı düzenleyerek tepkisini dile getirdi:



16 MİLYON LİRA İSTEDİ



“İlkim Karaca’yla babamın eserleriyle alakalı bir ortaklığım söz konusuydu. 2018 yılında kendi tasarrufuyla haklarını Tüm Yıldızlar Yapım’a sattı. ‘Bana sorulmadı, benden izin alınmadı’ gibi varsayımlarla filme dava açtı. Kendisine yapımcılar aracılığıyla ulaşıldı, ancak 16 milyon lira para talep etti. Bu, karşılanması mümkün olmayan bir rakam. Film 1987’de bitiyor. Ondan izin almamızı gerektirecek bir durum yok. Babamın 2000’li yıllarda evlendiği bir kadından ben neden icazet alayım?”

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