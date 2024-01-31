'Cem Karaca’nın Gözyaşları’ durdurulacak mı? Para için son gün 2 Şubat

Haberin Devamı

Film geçen cuma vizyona girdi. Ancak merhum sanatçının eşi İlkim Karaca’nın İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla başlayan yargılamada mahkemeden durdurma kararı çıktı.

Yapımcı Aytaç Ağdağ, filmin halen vizyonda olduğunu belirterek süreç hakkında bilgi verdi:

“Filmimiz durdurulmadı, gösterimde. Dava süreci kapsamında alınan tedbir kararının uygulanabilmesi için 2 Şubat Cuma gününe kadar, davayı açan kişi tarafından mahkemeye 3.5 milyon TL yatırılması gerekmektedir. 26 Ocak’tan itibaren bu meblağın yatırılmamış olması sebebiyle filmimiz, Türkiye genelinde seyircisiyle buluşmaya ve sinema salonlarında izlenmeye devam etmektedir. Cem Karaca’nın mirasına sahip çıkmaya ve geçmişte olduğu gibi bugün de büyük ustamızı yalnız bırakmayıp sanatını desteklemeye davet ediyoruz.”

Haberin Devamı

ASIL AMACI CEM KARACA DEĞİL





Filmin danışmanı olan Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, İlkim karaca ile mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi: “Film gösterime girdi. Halkımız ilgi gösteriyor ama ‘durduruldu’ haberleriyle uğraşıyoruz. Çünkü film durdurulmadı hâlâ vizyondayız. Davalar devam edecek. Biz karşı davalar açmaya başladık. Kendisi ile hukuk yoluyla mahkemede hesaplaşacağız. Her türlü hakkımızı savunacağız. Çünkü zaten yaşadığımız durum bunu gerektiriyor. Adalete güveniyoruz. Bu alınan kararın ne kadar yanlış olduğunun herkes farkında. Asıl amacı Cem Karaca değil, kendisinin konuşulması olduğunu herkes gördü. Umarım adalet yerini bulur. Cem Karaca’yı daha iyi tanımak, daha iyi anlamak, şarkılarını hep beraber söylemek için herkesi sinema salonlarına bekliyoruz.”