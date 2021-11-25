Cem Gelinoğlu: “Aykut Enişte”nin devamı yok

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◊ Ali Kundilli’den sonra Aykut Enişte de seri oldu. Sizi Aykut’a bu kadar çeken neydi Cem Bey?

- Aykut ya da Ali mühim değil; ben bir hikaye avcısıyım. Aykut’un hikayesi de Ali’ninki gibi çok içten ve samimiydi, beni çeken oydu. Yarın bambaşka iyi bir hikaye olur, onu da yazarız. Seyirci sevdiği işin devamını zorla getiriyor zaten.

◊ Aykut Enişte’nin macerası bu kez Talat Enişte’nin gelişiyle yeniden şekilleniyor. Ne olacak bu Gülşah ile Aykut’un hali?

- Yani gerçekten ikisine de kıyamıyorum. İkisinin de ortak bir güdüsü var; fedakârlık. Bu da onların hayatını zorlaştırıyor tabii.



SETTE NORMAL BİRİ

YOK, HERKES FIRLAMA

GÜLMEK SAĞLIĞA

ÇOK FAYDALI

SOSYAL MEDYADA

KEŞFETTİKLERİM



- Çok güldük tabii. Hakan Abi müthiş komik biri. Sette normal kimse yok zaten, herkes fırlama! Hem çalışıyoruz harıl harıl hem de gülüyor, eğleniyoruz. Bu, komedi çeken bir ekip için çok önemli.- Drama tarafını, sadece işini yapması gerekecek kadar kullanmaya dikkat ettik. Çünkü bazı duygular çok iç içe ve birbirini tetikliyor.- İnsan en iyi kardeşini tanır, en iyi onun hassasiyetini gözetir. Belki ondan böyle bir seçim yaptık.Ve hiçbir şeyi atlamayalım diye Azerbaycanlı dostlarımızdan danışmanlık alarak hareket ettik.- 2 sene olacak galiba.- Valla seyirci desteğini arkama alıp çektiğim bir video vardı.Sağ olsun yapım ekibimiz seyirciyi kırmadı, bekletmedi artık filmi. Biz de buna güvendik.Çünkü insanlar heyecan duyduğu işlere gidiyor zaten.Dünyada sinema çoktan normale döndü. Sosyalleşmek, gülmek sağlığa çok faydalı, korkmasınlar.- Çok yetenekli isimler var gerçekten. İlk etapta aklıma gelenlerden Berk Keklik çok yetenekli ve sempatik. Kutay Kalabalık kendi jenerasyonunun çok güzel bir temsilcisi. Botan Beyaz harika müzik içerikleri üretiyor. Osman Çengel de yeniden video çekmeye başladı, çok sevindim. Çünkü günündeyse çok komik şeyler yapıyor.

DEVAM FİLMLERİ

KAYGI VERİCİ

◊ “Aykut Enişte” serisinin üçüncü filmi gelir mi?

- Devam filmleri çok stres ve kaygı verici. Bir yandan da anlatmak istediğim o kadar hikaye var ki. O sebeple yapmayı düşünmüyorum.