Cem Gelinoğlu: “Aykut Enişte”nin devamı yok

◊ Ali Kundilli’den sonra Aykut Enişte de seri oldu. Sizi Aykut’a bu kadar çeken neydi Cem Bey?SETTE NORMAL BİRİYOK, HERKES FIRLAMA◊ Bu kez bir ailede iki enişte var. Hakan Yılmaz ‘Talat Enişte’ olarak karşımıza çıkıyor filmde. Klişe gibi olacak belki ama gülmekten çekimleri uzattığınızı bile düşündüm filmi izlerken. Sizin için nasıl bir tecrübe oldu?
- Aykut ya da Ali mühim değil; ben bir hikaye avcısıyım. Aykut’un hikayesi de Ali’ninki gibi çok içten ve samimiydi, beni çeken oydu. Yarın bambaşka iyi bir hikaye olur, onu da yazarız. Seyirci sevdiği işin devamını zorla getiriyor zaten.
◊ Aykut Enişte’nin macerası bu kez Talat Enişte’nin gelişiyle yeniden şekilleniyor. Ne olacak bu Gülşah ile Aykut’un hali?
- Yani gerçekten ikisine de kıyamıyorum. İkisinin de ortak bir güdüsü var; fedakârlık. Bu da onların hayatını zorlaştırıyor tabii.
- Çok güldük tabii. Hakan Abi müthiş komik biri. Sette normal kimse yok zaten, herkes fırlama! Hem çalışıyoruz harıl harıl hem de gülüyor, eğleniyoruz. Bu, komedi çeken bir ekip için çok önemli. ◊ Aykut Enişte’nin hikayesi, “her zaman iyiler kazanır” düşüncesine de bir gönderme aslında... Komedi işlerinde bir karaktere bu kadar drama eklenmesi de çok şahit olduğumuz bir durum değil. Filmin hikayesini yazarken en çok neye dikkat ettiniz?
- Drama tarafını, sadece işini yapması gerekecek kadar kullanmaya dikkat ettik. Çünkü bazı duygular çok iç içe ve birbirini tetikliyor.◊ Filmde Azerice de kullanılmış. Üstelik hikayenin doğal akışında yer alıyor ve bu kez bir espri malzemesi değil. Azerbaycanlıların hassas olduğu bir konu bu...
- İnsan en iyi kardeşini tanır, en iyi onun hassasiyetini gözetir. Belki ondan böyle bir seçim yaptık.
Ve hiçbir şeyi atlamayalım diye Azerbaycanlı dostlarımızdan danışmanlık alarak hareket ettik.GÜLMEK SAĞLIĞAÇOK FAYDALI◊ Pandemi sizi de vurdu. “Aykut Enişte 2” ne kadar süredir rafta bekliyor?
- 2 sene olacak galiba. ◊ Nihayet 3 Aralık’ta vizyona giriyor. 2 yıldır sinema salonlarına mesafeli olan seyirciye nasıl seslenmek istersiniz?
- Valla seyirci desteğini arkama alıp çektiğim bir video vardı.
Sağ olsun yapım ekibimiz seyirciyi kırmadı, bekletmedi artık filmi. Biz de buna güvendik.
Çünkü insanlar heyecan duyduğu işlere gidiyor zaten.
Dünyada sinema
çoktan normale döndü. Sosyalleşmek, gülmek sağlığa çok faydalı, korkmasınlar. SOSYAL MEDYADAKEŞFETTİKLERİM
◊ Kariyerinizin başlangıcı sosyal medya ile olmuştu. Sizin takip ettiğiniz ve önerebileceğiniz isimler var mı?
- Çok yetenekli isimler var gerçekten. İlk etapta aklıma gelenlerden Berk Keklik çok yetenekli ve sempatik. Kutay Kalabalık kendi jenerasyonunun çok güzel bir temsilcisi. Botan Beyaz harika müzik içerikleri üretiyor. Osman Çengel de yeniden video çekmeye başladı, çok sevindim. Çünkü günündeyse çok komik şeyler yapıyor.
DEVAM FİLMLERİ
KAYGI VERİCİ
◊ “Aykut Enişte” serisinin üçüncü filmi gelir mi?
- Devam filmleri çok stres ve kaygı verici. Bir yandan da anlatmak istediğim o kadar hikaye var ki. O sebeple yapmayı düşünmüyorum.