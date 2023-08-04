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Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya'dan açıklama

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#Nilperi Şahinkaya#Cem Garipoğlu#Sakine Garipoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 11:02

Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü oyuncu gelen tepkilere çektiği video ile yanıt verdi.

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın arkadaşlarıyla çıktığı yemekte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Şahinkaya'nın yanında yer alan kişinin 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Cem Garipoğlunun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkayadan açıklama

Nilperi Şahinkaya eleştirilere Instagram sayfasında yayınladığı video ile yanıt verdi.

Sakine Garipoğlu ile yemekte tanıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" dedi.

 

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#Nilperi Şahinkaya#Cem Garipoğlu#Sakine Garipoğlu

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