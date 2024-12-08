Cem Davran'dan ağlatan konuşma: Beni annem böyle yetiştirmedi

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Cem Davran "Söylenenler söylendi. Bu konularda ağzımın ayarını bilirsiniz, kalbimdekini olduğu gibi söylerim. Çok şey söylendi ama sonunda Narin'in fotoğrafını gördükten sonra çok uzun zamandır hissettiğim bir şeyi bu yaşta size söyleyeyim. Hakikaten umutlulardandım, umutsuzlar tarafına geçmek üzereyim. Erkekliğimden utanıyorum böyle olaylar gördükçe. Yemin ediyorum size. Halledemiyoruz biz bu meseleyi... Çocuklarımıza, kız çocuklarımıza, kadınlarımıza, genç kızlarımıza sahip çıkamıyoruz. Oysa beni annem böyle yetiştirmedi... Bunu samimiyetle söylüyorum. Mesela benim 2 tane oğlum var. Biri 32, diğeri 27 yaşında. İlk andan, yani konuşmaya başladığımız ilk andan itibaren söylediğimiz şeydir 'asla, asla, bırak sözü şunu bunu... tavırla bile, gözle bile bir kabalık yapmayacaksın kız arkadaşına, sevgiline, eşine... ' Biz böyle büyüttük ama bazı annelerin yanından bazı adamlar çıktı ve beni erkekliğimden utanır hale getirdi. Artık galiba umutsuzlardan olmaya başlıyorum. İnşallah yanlış hissediyorumdur.Düzelelim... Kızlarımıza, Narinlerimiz'e yalvarıyorum sahip çıkalım. Lütfen özgürlük verelim onlara." dedi.

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Sözü alan Çağla Şıkel ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çocuklar bizim geleceğimiz, yaşama sevincimiz. Yaşam sevincimizin elimizden alınmadığı günler diliyorum" diye konuştu.