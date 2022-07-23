Cem Adrian'dan müzik şöleni

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Türkiye’nin en güçlü ve en özel seslerinden Cem Adrian “Buradaki ikinci konserimiz. İlki gerçekten çok güzeldi, bu daha güzel olacak eminim.” sözleriyle Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ikinci kez sevenleriyle buluşmasının mutluluğunu paylaştı. Cem Adrian konseri boyunca en sevilen şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarıyla da müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

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Cem Adrian’ın “Konserime ilk kez gelenlerin bilmesini isterim ki konserimizde hiç eğlenceli şarkı yoktur ama nedense benim dinleyicim bundan hoşlanıyor” sözlerine hayranları alkış tufanıyla cevap verdi. Cem Adrian, slov şarkılarıyla romantik bir gece yaşatacağının sinyallerini konserinin ilk dakikalarında verirken “Beni hiç iyi hatırlamazsınız. Beni kayıplarınızda, aşk acılarınızda hatırlarsınız. Ben sizin kötü gün dostunuzum.” diyerek konuşmasına devam etti.

Cem Adrian İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasında sevenleriyle ikinci buluşmasını da selfie ile ölümsüzleştirdi. “Geçen sefer tam burada çektiğim Instagram pozu çok beğenildi. Bir kez daha çekelim mi? sözleriyle herkese telefonlarının ışıklarını yaktıran Cem Adrian Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde selfie çekimlerini adeta geleneksel hâle getirdi.