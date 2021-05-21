Celal Can Algül kimdir, kaç yaşında?

Celal Can Algül, 1994 yılında Tekirdağ Şarköy’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini gönülden bağlı olduğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde tamamlayan Algül, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ikinci lisansını eğitimine devam ediyor. Oyuncu çevresi ve yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar ile yakın dostluğu ile tanınan Celal Can Algül aynı zamanda bir Twitter fenomeni ve 700.000 yakın takipçisi bulunuyor. Algül, iş hayatında çeşitli ajans deneyimlerinin ardından Reaction Company isimli kendi dijital reklam ajansını kurarak kariyerine farklı bir boyut kattı. Dijital haber sitesinin de sahibi olan Algül, kozmetik, yapımcılık gibi pek çok farklı sektörde de birçok şirketin kuruculuğunu üstleniyor ve sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

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