Çekimlere kısa bir mola

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Dizi çekimleri nedeniyle bir ayağı İstanbul’da olan oyuncu, denizde eşini öpücüğe boğdu.

Bayraktar, duş sonrası da eşinin kurulanmasına yardımcı oldu. (Deniz BOY)

Tekne sefası

Miray Daner, yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu’yla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

İlk kez geçen akşam bir balık restoranında dudak dudağa görüntülenen sevgililer, ertesi gün de Türkbükü’ne demirledikleri teknede objektife yansıdı. İkili, denize girmek yerine günü teknede geçirmeyi tercih etti. (Umut ÜNVER)

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Miray Daner bir ara sevgilisinin göğsüne yattı, ikili teknede romantik anlar yaşadı.