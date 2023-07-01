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Çekimlere kısa bir mola

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#Selim Bayraktar#Emel Karaköse#Miray Daner
Çekimlere kısa bir mola
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 13:36

“Veda Mektubu” dizisinin Ziya’sı Selim Bayraktar ile eşi Emel Karaköse, Bodrum tatilinin ardından Çeşme’ye geçti. Çift önceki gün The Beach of Momo’daydı.

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Dizi çekimleri nedeniyle bir ayağı İstanbul’da olan oyuncu, denizde eşini öpücüğe boğdu.

Çekimlere kısa bir mola

Bayraktar, duş sonrası da eşinin kurulanmasına yardımcı oldu. (Deniz BOY)

Çekimlere kısa bir mola

Tekne sefası

Miray Daner, yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu’yla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

İlk kez geçen akşam bir balık restoranında dudak dudağa görüntülenen sevgililer, ertesi gün de Türkbükü’ne demirledikleri teknede objektife yansıdı. İkili, denize girmek yerine günü teknede geçirmeyi tercih etti. (Umut ÜNVER)

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Çekimlere kısa bir mola

Miray Daner bir ara sevgilisinin göğsüne yattı, ikili teknede romantik anlar yaşadı.

Çekimlere kısa bir mola

 

 

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#Selim Bayraktar#Emel Karaköse#Miray Daner

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