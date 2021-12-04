Ceket emanet mi?

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Ah Hande, canım Hande hiç zorlamaya gerek olmadan klasik jean ve tişört giysen de emanetçiden alınmış gibi duran ceketlerden ve bu stilinden vazgeçsen...

Hep birlikte huzura ersek.

Sonunda başardı (Aleyna Tilki)

Ne giyerseniz giyin, baştan aşağı siyah olduktan sonra kötü görünmeniz mümkün değil.

Çünkü göz yoran hiçbir şey yok.

Hele yanına tek bir renk eklenirse daha da güzelleşir kombin.

Aynı burada olduğu gibi.

Yazlık model olsa da pembe Chanel çantası ve aynı renkteki spor ayakkabısıyla ilk defa yaşına ve tarzına uygun giyinmiş

Aleyna Tilki.