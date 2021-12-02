Cebe'nin kahramanı satırlardan çıkıp ekrana geldi

Haberin Devamı

Yazarlığın yanı sıra oyunculuk da yapan Büşra Cebe'nin Mona Kitap tarafından okura sunulan Siyaha Akan Kadınlar adlı kitabı, Süveyda, Canan, Derya, Seyhan, Ayfer, Nehir, Seyhan ve Serpil adlı kadınların öyküsünü anlatıyor.

Bir grup İstanbullu kadının hayatı üzerine temellenen kitabını Cebe şöyle tanımlamıştı: " "Bu kitabı yazarken en büyük temennim yaşadığı acının altında ezilen ve kendini çaresiz hisseden tüm kadınlara ulaşıp; yalnız, çaresiz, günahkâr olmadığını ve en önemlisi yeryüzünün en güçlü kahramanlarının kendileri olduğunu fark ettirmekti."