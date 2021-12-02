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Cebe'nin kahramanı satırlardan çıkıp ekrana geldi

#Büşra Cebe#Siyaha Akan Kadınlar#Kırmızı Oda
Cebenin kahramanı satırlardan çıkıp ekrana geldi

Adı "kalpteki leke, gizli günah" anlamlarına gelen Süveyda, kitap sayfalarından izleyici karşısına çıktı. izleyici de bu ilginç karaktere sempati gösterdi.

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Yazarlığın yanı sıra oyunculuk da yapan Büşra Cebe'nin Mona Kitap tarafından okura sunulan Siyaha Akan Kadınlar adlı kitabı, Süveyda, Canan, Derya, Seyhan, Ayfer, Nehir, Seyhan ve Serpil adlı kadınların öyküsünü anlatıyor.

Bir grup İstanbullu kadının hayatı üzerine temellenen kitabını Cebe şöyle tanımlamıştı: " "Bu kitabı yazarken en büyük temennim yaşadığı acının altında ezilen ve kendini çaresiz hisseden tüm kadınlara ulaşıp; yalnız, çaresiz, günahkâr olmadığını ve en önemlisi yeryüzünün en güçlü kahramanlarının kendileri olduğunu fark ettirmekti."

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#Büşra Cebe#Siyaha Akan Kadınlar#Kırmızı Oda

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