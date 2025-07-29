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Çaylar dünya güzeli Azra Akın'dan!

Güncelleme Tarihi:

#Azra Akın#2002 Dünya Güzeli#Atakan Koru
Çaylar dünya güzeli Azra Akından
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 08:32

Azra Akın tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Tescilli güzel, plajda ailesine çay servisi yaparken görüntülendi.

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AİLESİYLE TATİLDE

2002 Dünya Güzeli Azra Akın tatile geniş ailesiyle çıktı. Ünlü oyuncu, önceki gün eşi Atakan Koru, çocukları Demir, Arya, annesi Ayda Akın ve yakınlarıyla beraber Ortakent’te konaklandıkları otelin plajında görüntülendi.

Çaylar dünya güzeli Azra Akından

KEYFİ YERİNDE

Denize girmek yerine şezlongunda güneşlenmeyi tercih eden Azra Akın, çocuklarıyla da yakından ilgilendi, onlarla oyunlar oynadı.

Çaylar dünya güzeli Azra Akından

Hayli keyifli görünen oyuncu, bir ara ailesine tepsiyle çay servisi yaptı. Yakınlarıyla keyifli bir sohbete koyulan Akın, kahkahalarıyla plajı inletti.

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Çaylar dünya güzeli Azra Akından

Azra Akın ve annesi Ayda Akın, 1 yaşındaki Arya’yı kumlarla oynattı.

Azra Akın denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenmeyi tercih etti, zaman zaman da şezlonguna uzanıp sosyal medyada
vakit geçirdi.

Çaylar dünya güzeli Azra Akından

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