Çaylar dünya güzeli Azra Akın'dan!

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AİLESİYLE TATİLDE

2002 Dünya Güzeli Azra Akın tatile geniş ailesiyle çıktı. Ünlü oyuncu, önceki gün eşi Atakan Koru, çocukları Demir, Arya, annesi Ayda Akın ve yakınlarıyla beraber Ortakent’te konaklandıkları otelin plajında görüntülendi.

KEYFİ YERİNDE

Denize girmek yerine şezlongunda güneşlenmeyi tercih eden Azra Akın, çocuklarıyla da yakından ilgilendi, onlarla oyunlar oynadı.

Hayli keyifli görünen oyuncu, bir ara ailesine tepsiyle çay servisi yaptı. Yakınlarıyla keyifli bir sohbete koyulan Akın, kahkahalarıyla plajı inletti.

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Azra Akın ve annesi Ayda Akın, 1 yaşındaki Arya’yı kumlarla oynattı.

Azra Akın denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenmeyi tercih etti, zaman zaman da şezlonguna uzanıp sosyal medyada

vakit geçirdi.