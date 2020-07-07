Müzik platformlarında 1 milyardan fazla dinlenen 'I Like it' isimli şarkının sahibi olan Cardi B, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dolayısıyla merakla araştırılıyor. Cardi B kimdir nereli ve kaç yaşında sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Cardi B kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

CARDİ B KİMDİR?

Cardi B sahne adını kullanan Belcalis Almanzar, 11 Ekim 1992 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Cardi B, 19 yaşında striptiz yapmaya başladı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyurdu. 2015 yılında kadrosuna katıldığı VH1 reality şovu Love & Hip Hop: New York ile tanınırlığını artırdı. 2016 yılında çıkardığı ilk mixtape'i Gangsta Bitch Music, Vol. 1 ile müzik kariyerine adım attı. Şubat 2017'de Atlantic Records ile kontrat yaptı. İlk single'ı "Bodak Yellow"un Billboard Hot 100 listesinde zirveye yerleşmesiyle Lauryn Hill'in (1998) ardından solo bir şarkıyla bunu başaran ikinci kadın rap sanatçısı oldu.