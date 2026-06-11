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Çapkınlık haberleri kızını isyan ettirdi! 'Artık bıktım'

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Yasmin Erbil#Eylem Çelik
Çapkınlık haberleri kızını isyan ettirdi Artık bıktım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:47

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’le ilgili çapkınlık haberleri, kızı Yasmin Erbil’i isyan ettirdi.

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Önceki gün Çırağan Palace Kempinski’de görüntülenen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 48 yaş küçük TikTok fenomeni Eylem Çelik’le aşk yaşadığı haberleri sorulunca “Bıktım, bıktım” diyerek sitem etti.

Yasmin Erbil, “Mehmet Ali Erbil’in her zaman bir alıcısı var” diyen muhabire “Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var” diye karşılık verdi.

Çapkınlık haberleri kızını isyan ettirdi Artık bıktım

Erbil, Eylem Çelik için de şöyle konuştu: “Çok güzel. Beğendim. Ama küçük sanırım. Ben artık 30’a merdiven dayadım, bilmiyorum yani. Hayırlısı.”

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YALANLADI

21 yaşındaki Eylem Çelik, sosyal medyada yayınladığı açıklamayla Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı:

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Çapkınlık haberleri kızını isyan ettirdi Artık bıktım

“Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil’le ilişkilendirilerek ‘sevgilisi’ olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu iddialar tamamen asılsızdır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir.”

 

 

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#Mehmet Ali Erbil#Yasmin Erbil#Eylem Çelik

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