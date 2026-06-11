Çapkınlık haberleri kızını isyan ettirdi! 'Artık bıktım'

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Önceki gün Çırağan Palace Kempinski’de görüntülenen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 48 yaş küçük TikTok fenomeni Eylem Çelik’le aşk yaşadığı haberleri sorulunca “Bıktım, bıktım” diyerek sitem etti.



Yasmin Erbil, “Mehmet Ali Erbil’in her zaman bir alıcısı var” diyen muhabire “Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var” diye karşılık verdi.

Erbil, Eylem Çelik için de şöyle konuştu: “Çok güzel. Beğendim. Ama küçük sanırım. Ben artık 30’a merdiven dayadım, bilmiyorum yani. Hayırlısı.”

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YALANLADI

21 yaşındaki Eylem Çelik, sosyal medyada yayınladığı açıklamayla Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı:

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“Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil’le ilişkilendirilerek ‘sevgilisi’ olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu iddialar tamamen asılsızdır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir.”